Россия снова готовится к ядерным учениям. Президент РФ переводит экономику страны на военные рельсы. Патриарх Кирилл превратил "русский народный всемирный собор" в митинг "За Путина". В гостях: Николай Петров - политолог, Григорий Баженов - экономист, Давид Шарп - независимый военный эксперт. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева
Россию пустили по военным рельсам
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