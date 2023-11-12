Израиль поставит Финляндии системы ПВО "Праща Давида"

Израиль и Финляндия подписали договор о поставках в Финляндию израильской системы противоракетной обороны "Праща Давида". Это зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Сумма сделки составила 1,3 миллиарда шекелей (около 317 миллионов евро).

"Праща Давида" - одна из самых совершенных в мире систем перехвата баллистических ракет, крылатых ракет, самолётов и беспилотников. Она может перехватывать цели на расстоянии до 300 километров. Комплекс разработан компанией Rafael Advanced Defense Systems в сотрудничестве с Министерством обороны Израиля и американским Агентством по противоракетной обороне. На вооружении израильской армии он состоит с 2016 года.

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Финляндия модернизирует свои вооружённые силы. В апреле 2023 года ранее нейтральная Финляндия вступила в НАТО. Хельсинки заявляет, что считает Россию источником военной угрозы. Для укрепления границы с Россией с финской стороны производится строительство защитных сооружений, Минобороны Финляндии арендует у владельцев приграничные участки для проведения учений. Россия в последнее время также строит новые военные базы у финской границы.