Минобороны Финляндии запретило продажу недвижимости трём россиянам

Министерство обороны Финляндии заблокировало три сделки по продаже недвижимости российским покупателям. По мнению ведомства, приобретение гражданами России участков вблизи финско-российской границы может повредить обороноспособности страны.

Два объекта недвижимости, о которых идёт речь, располагались в общине Руоколахти, ещё один - в муниципалитете Китеэ. На востоке обе области граничат с Россией. Претендентами на покупку в двух случаях были российские частные лица, в третьем - компания.

Как уточняет финская медиакорпорация Yle, Минобороны Финляндии с 2020 года обязано рассматривать все заявки на приобретение недвижимости в стране покупателями не из Евросоюза и Европейской экономической зоны.

Ранее сообщалось, что Минобороны Финляндии заключает соглашения с собственниками земельных участков, прилегающих к границе с Россией, для постройки там защитных укреплений и проведения учений. После начала войны России в Украине в феврале 2022 года число таких контрактов резко возросло.