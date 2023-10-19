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Минобороны Финляндии запретило продажу недвижимости трём россиянам

Министерство обороны Финляндии заблокировало три сделки по продаже недвижимости российским покупателям. По мнению ведомства, приобретение гражданами России участков вблизи финско-российской границы может повредить обороноспособности страны.

Два объекта недвижимости, о которых идёт речь, располагались в общине Руоколахти, ещё один - в муниципалитете Китеэ. На востоке обе области граничат с Россией. Претендентами на покупку в двух случаях были российские частные лица, в третьем - компания.

Как уточняет финская медиакорпорация Yle, Минобороны Финляндии с 2020 года обязано рассматривать все заявки на приобретение недвижимости в стране покупателями не из Евросоюза и Европейской экономической зоны.

Ранее сообщалось, что Минобороны Финляндии заключает соглашения с собственниками земельных участков, прилегающих к границе с Россией, для постройки там защитных укреплений и проведения учений. После начала войны России в Украине в феврале 2022 года число таких контрактов резко возросло.

  • Финляндия анонсировала планы строительства защитных заграждений вдоль границы с Россией в июне прошлого года. Кроме того, для укрепления границы страна решила увеличить число пограничников, закупить новое оборудование для технического наблюдения и самолёты-разведчики. Строительство заборов началось в феврале этого года.
  • Помимо восприятия России как источника военной угрозы, Финляндия обеспокоена и возможностью "гибридного влияния", когда страна-сосед использует волны миграции из третьих стран в целях политического давления, как это было в 2021 году на белорусско-польской границе.

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