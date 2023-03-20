К памятнику жертв политических репрессий в Казани принесли "Оскар"

В Казани к памятнику жертв политических репрессий принесли "Оскар". Об этом рассказало издание "7x7".
По словам участника акции, её смысл не только в поддержке оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в колонии. Это также напоминание, что "мировое сообщество наконец признало наличие политических репрессий в России", сообщил собеседник издания.
Неделю назад фильм "Навальный", снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром, получил "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм. На сцену за наградой вместе с Роэром вышла семья Навального. "Мой муж сидит в тюрьме, потому что говорит правду", – сказала со сцены Юлия Навальная.
Сам Навальный посвятил награду тем, кто сегодня "противостоит чудовищу диктатуры и её неизменному спутнику – войне".
- Навальный отбывает срок во Владимирской области. В середине июня 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политическим.
- За последние полгода оппозиционер провёл в ШИЗО больше ста дней, что привело к резкому ухудшению состояния его здоровья. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.
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