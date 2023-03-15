Навальный посвятил "Оскара" всем, кто борется с диктатурой и войнами

В социальных сетях появилось сообщение от оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в исправительной колонии. Навальный прокомментировал вручение премии "Оскар" фильму о себе. Он поблагодарил Американскую киноакадемию и посвятил награду всем, кто борется с диктатурами в мире.
"Фильм не мой, "Оскар" получил не я, - говорится в сообщении. - И я не в той позиции, чтобы посвящать кому-то эту награду. Но весь свой вклад я посвящаю честным и смелым людям, где бы они ни жили, которые находят в себе силы день за днем противостоять чудовищу диктатуры и ее неизменному спутнику - войне."
Отдельно Навальный поблагодарил тех, кто принимал участие в создании киноленты: режиссёра Дэниэла Роэра, съёмочную группу, сотрудников и соратников Фонда борьбы с коррупцией и свою семью.
Фильм канадского режиссёра Дэниэла Роэра "Навальный" 12 марта получил "Оскар" как лучшая документальная картина. Он рассказывает об отравлении политика в августе 2020 года в Томске, его реабилитации и подготовке к возвращению в Россию. Роэр также раскрывает историю расследования покушения на Навального, которое он вёл совместно с агентством журналистских расследований Bellingcat.
Ранее картина стал лауреатом премии киноакадемии BAFTA – главной британской премии в области киноискусства и награды Гильдии продюсеров США. Кроме того, лента получила награду за лучший фильм по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино "Сандэнс".
- Сам Навальный отбывает длительный тюремный срок в колонии во Владимирской области. Он и его соратники уверены, что его преследуют по политическим причинам. Против него заведены ещё несколько уголовных дел. Их рассмотрение, потенциально, может увеличить ему срок.
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