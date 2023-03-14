В Париже, вблизи Лувра, установили копию камеры ШИЗО Навального

В Париже, на площади вблизи Лувра, поставили копию штрафного изолятора, в который в колонии во Владимирской области периодически помещают оппозиционного политика Алексея Навального.

Инсталляция, показывающая, в каких условиях находится политик в колонии, будет находиться на площади до 29 марта. На её открытии выступил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, сообщает телеграм-канал "Сирена".

"Когда ты рассказываешь, что такое российская тюрьма, на западную аудиторию, мало кто понимает, что это само по себе – уже пыточные условия. И мы решили это показать. Политический режим в России, свобода Алексея Навального и продолжающаяся война Путина против Украины – вещи взаимосвязанные", – приводит "Сирена" слова Жданова.

Остающиеся на свободе и живущие сейчас за границей соратники Навального в январе этого года начали международную кампанию за его освобождение #FreeNavalny. При этом они требуют освобождения всех политзаключенных в России. В рамках кампании брат Алексея Навального Олег, а также Леонид Волков 24 января поставили копию ШИЗО у российского посольства в Берлине. Инсталляцию впоследствии начали возить по Европе, она уже побывала в Дюссельдорфе.