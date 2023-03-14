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В Париже, вблизи Лувра, установили копию камеры ШИЗО Навального

Алексей Навальный

В Париже, на площади вблизи Лувра, поставили копию штрафного изолятора, в который в колонии во Владимирской области периодически помещают оппозиционного политика Алексея Навального.

Инсталляция, показывающая, в каких условиях находится политик в колонии, будет находиться на площади до 29 марта. На её открытии выступил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, сообщает телеграм-канал "Сирена".

"Когда ты рассказываешь, что такое российская тюрьма, на западную аудиторию, мало кто понимает, что это само по себе – уже пыточные условия. И мы решили это показать. Политический режим в России, свобода Алексея Навального и продолжающаяся война Путина против Украины – вещи взаимосвязанные", – приводит "Сирена" слова Жданова.

Остающиеся на свободе и живущие сейчас за границей соратники Навального в январе этого года начали международную кампанию за его освобождение #FreeNavalny. При этом они требуют освобождения всех политзаключенных в России. В рамках кампании брат Алексея Навального Олег, а также Леонид Волков 24 января поставили копию ШИЗО у российского посольства в Берлине. Инсталляцию впоследствии начали возить по Европе, она уже побывала в Дюссельдорфе.

  • Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный находится в заключении с февраля 2021 года. С того времени он неоднократно жаловался на условия содержания в колонии, которые его адвокаты и соратники называют "пыточными". Оппозиционер, в частности, утверждал, что его пытают бессонницей, не обеспечивают медицинскую помощь, сознательно подселяют к нему в камеру заключённых, страдающих различными заболеваниями и не следящих за личной гигиеной, а также не дают связываться с защитниками и родными.
  • С августа прошлого года администрация владимирской колонии №6 более десяти раз отправляла Навального в штрафной изолятор – камеру размером 2 на 3 метра, где заключённому приходится сидеть на железном табурете. Оппозиционер провёл в ШИЗО больше ста дней, что сказалось на состоянии его здоровья. Адвокат Навального говорил, что у подзащитного ухудшилось зрение, он испытывает боли в желудке и потерял несколько килограммов.
  • В данный момент против Навального расследуются несколько уголовных дел. Среди прочего российские власти обвиняют его в терроризме и экстремизме. По совокупности обвинений политик может провести в местах лишения свободы около 30 лет. Уголовное преследование он называет политическим.

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