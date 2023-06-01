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Политика

"Как будто я враг народа". Штраф подростку за антивоенную позицию

Денис Бушуев на пикете (антивоенный лозунг скрыт по просьбе его защиты)

17-летний Денис Бушуев, перспективный спортсмен, член сборной России по прыжкам с трамплина, в годовщину начала вторжения России в Украину вышел на главную улицу Нижнего Новгорода с плакатом “Нет войне. Нет безумию”. Дальнейшие события развивались стремительно: Дениса задержали, комиссия по делам несовершеннолетних провела экспресс-заседание и назначила подростку максимальный штраф по статье о “дискредитации Вооруженных сил” – 50 тысяч рублей.

А затем началась “охота на ведьм”: нескольких друзей Бушуева заподозрили в соучастии, хотя на пикете Денис был один. Судебная апелляция не помогла снизить размер штрафа. Зато помогли неравнодушные люди: после обращения Дениса и правозащитников буквально за несколько дней необходимая сумма была собрана. Молодой человек рассказывает, что отклик людей его по-хорошему шокировал – так же, как реакция большинства прохожих на его пикет 24 февраля.

– Денис, вы написали в своем обращении, что “не смогли отсидеться и отмолчаться в стороне”, и поэтому вышли на пикет. Как долго он продолжался?

Полиция сообщила по рации: "У нас тут пикет!"

– Мне удалось простоять с плакатом на Большой Покровской только 15 минут. Полицейские там постоянно совершают обход. Патрульные увидели плакат, сразу сообщили по рации: “У нас тут пикет!” Сфотографировали меня, попросили паспорт, начали оформлять. Привели не в автозак, а просто в ”Газель”, оттуда уже доставили в пятый отдел (центрального района Нижнего Новгорода – РС).

Сначала в отдел приехал мой отец, потом – сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Сказали, что часов в восемь вечера состоится комиссия, хотя обычно комиссия должна заседать через две недели, чтобы всё как следует рассмотреть. Плюс был выходной – но дождались всех к восьми часам, довезли до администрации Советского района, где и проходила эта комиссия.

Денис Бушуев - студент второго курса Училища олимпийского резерва в Нижнем Новгороде
Денис Бушуев - студент второго курса Училища олимпийского резерва в Нижнем Новгороде

Как всё это выглядело?

– На комиссии были люди в форме: из детской комнаты милиции, патрульные, которые задержали. Психологи, завуч по воспитательной работе. И еще присутствовал мужчина – не в форме, но и не в строгой одежде: джемпер, джинсы. Сидел во главе стола, больше всех расспрашивал, более агрессивно и решительно был настроен. Он как раз и назначал штраф. И как я узнал уже на суде, это, оказывается, был глава района.​

– Комиссия решила, что вам следует назначить самый высокий штраф по этой статье – 50 тысяч рублей. Это было единогласное решение? Как вообще вели себя участники ”судилища”?

Почему-то не верили, что мог сам выйти

– Они все были шокированы тем, что их выдернули с выходного – то есть понятно, что настроены были не очень… Плюс, я думаю, все они поддерживают ”спецоперацию”. Это было их долгом – как-то наказать меня. Все спрашивали по нескольку раз, зачем я это сделал, не надоумил ли меня кто, не завербовал ли, или, может, кто-то заплатил мне за это денег или заставил. Почему-то не верили, что я сам решил выйти! Такие вопросы были и в отделе [полиции], и при задержании, и в комиссии.

Почему комиссия решила, что 17-летний молодой человек заслуживает максимального штрафа?

Хотели припугнуть, чтобы в Советском районе это не повторялось

– Я просто четко высказал свое мнение, почему я это сделал, не скрывая. Глава района сказал, что я агрессивно настроен, поэтому надо жестко наказать, чтобы больше такого никогда не было! Возможно, хотели как-то припугнуть [других], чтобы в Советском районе это больше не повторялось. По-моему, мой случай – первый такой в районе, среди несовершеннолетних.
На комиссии меня спросили, с кем я дружу. Я назвал пару имен, их записали. А через несколько дней мне звонят друзья и говорят: ”К нам пришли в школу, с нами разбираются, нас вызвали к директору!” У них спросили, знают ли они Бушуева Дениса. Вызвали к директору, стали говорить, что звонили из прокуратуры или из ФСБ – якобы их видели на митинге. То есть был не мой одиночный пикет, а митинг – просто они как бы стояли в толпе и нигде никак не фигурировали. Потом их начали спрашивать, не из ЧВК "Рёдан" ли они, потому что как раз тогда раскрутилась эта тема. Друг у меня хочет поступить в военное училище – его запугивали, что могут никуда не взять.

Последний ативоенный митинг прошел в Нижнем Новгороде в марте 2022 года. Но и на нем было больше полицейских, чем протестующих. Фото Ильи Мясковского
Последний ативоенный митинг прошел в Нижнем Новгороде в марте 2022 года. Но и на нем было больше полицейских, чем протестующих. Фото Ильи Мясковского

Я сразу проконсультировался с правозащитниками, они сказали, что друзья никаких противоправных действий не совершали. Тот факт, что они знают меня, не может запретить им дальше учиться или поступить в военное училище. Я выходил на одиночный пикет, никого ни к чему не призывал. Друзья мои знали о моей позиции, но либо не разделяли ее, либо говорили: "Ты прав, но лучше никаких действий не совершать – бесполезно!" Но почему-то их сразу начали обвинять, что они были там. Вызвали родителей в школу, все родители перепугались.​

– А как ваши родители и знакомые реагируют на вашу позицию?

Человек, даже общаясь с друзьями, получил штраф: кто-то написал донос

– Родители не поддерживают. Просто боятся. Отец в начале поддерживал эту "спецоперацию", а когда она начала затягиваться, как-то отрезвел… С посторонними людьми на эти темы лучше вообще не разговаривать, как минимум. В принципе, все мои друзья знают мою позицию. А когда я разговаривал с завучем, с моим куратором в училище, я спрашивал: "И что мне всё время молчать теперь? Никак не высказывать свое мнение?" – "Пожалуйста, можешь высказывать – но только друзьям, только близким". И полицейские говорят то же самое: "Выражать свое мнение можно, но не публично! Никаких постов, никаких действий!" Получается, только разговоры на кухнях… Но я знаю случаи, когда человек, даже общаясь в кафе со своими друзьями, получил штраф по этой статье. Кто-то подслушал, написал донос.

Как-то изменилось к вам отношение в училище олимпийского резерва после этой истории?

Было ощущение, бутдо я враг народа, и сейчас меня растерзают

– Нет, не изменилось. На той комиссии, когда они (члены комиссии – РС) перешли на личности, я не выдержал, встал, грубо говоря, послал всех и ушел – после этого тренер, который тоже был на комиссии, извинился. А учителя все всё забыли: "Денис, никто здесь не против тебя, все хотят помочь!" Хотя, когда они высказывались [на комиссии], было ощущение, как будто я враг народа и сейчас меня прямо там растерзают!

Денис Бушуев на соревнованиях
Денис Бушуев на соревнованиях

Как сейчас обстоят дела с соревнованиями российской сборной? Есть надежда на выезд за рубеж?

Глава района говорил, что дорога в большой спорт мне закрыта

– Вот глава района говорил, что дорога в большой спорт мне теперь закрыта на сто процентов. Я сначала расстроился, потом поговорил с тренером – он сказал: "Тебя просто так пугают!" С другой стороны, сейчас за границу почти не выезжают. Устроили что-то типа "Игр доброй воли", организуют соревнования "Дети Азии" с участием Казахстана, Беларуси и подобных стран. В ближайшее время выездов за рубеж не будет.

Вы вместе с правозащитниками из проекта "Забрало" пытались оспорить свой штраф в суде как чрезмерный…

– Да, но не получилось. Причем в суд пришла представитель комиссии, которая 24 февраля была на заседании – и даже она попросила суд о снижении штрафа! Судья был удивлен: "Разве не вы этот штраф назначали?!" – и она призналась, что да, штраф слишком жестокий. Но судья в итоге оставил его прежним.

Советский райсуд Нижнего Новгорода
Советский райсуд Нижнего Новгорода

Как вы отреагировали на то, что деньги вам собрали буквально за несколько дней?

Я удивлен, что есть столько неравнодушных людей

– Я увидел реальную поддержку людей! И до этого поддерживали, писали добрые слова, но чтобы собрать колоссальную для меня сумму в 50 тысяч рублей… Я удивлен, что есть столько неравнодушных людей!
А первый раз я такой же шок испытал прямо во время пикета. Начитался новостей о том, что происходит в России прямо сейчас – и думал, что на пикете меня палками забьют или камнями закидают разъяренные люди, которым пропаганда промыла мозг. Но я, наоборот, увидел поддержку: подходили, пожимали руку, обнимали, фотографировали. Только один человек, когда уже подошла полиция, выразил свое недовольство. Только один!

Андрей Валенков
Андрей Валенков

Вот как прокомментировал решение суда защитник Дениса Бушуева руководитель правозащитного проекта "Забрало" Андрей Валенков:

В деле Дениса Бушуева мы видим все происходящее в Россиии: и безумие, и героизм

– Если честно, я уже не вижу смысла давать какую-то юридическую оценку этому делу. Дела о дискредитации ничего общего с правом не имеют. Но хочется обратить внимание на присутствующую здесь художественную составляющую.

В деле Дениса Бушуева мы видим всё происходящее в России. И безумие, и героизм, все эти разнонаправленные процессы: храбрую и талантливую молодёжь, которая не боится сделать прыжок в будущее, и мстительных и трусливых людей, интегрированных в систему как часть команды, часть корабля, идущих вместе с ней на дно под бубнеж псевдоисторических лекций о прошлом. Если бы я хотел написать пьесу по мотивам нашей правозащитной работы за этот год, то вот она уже готова – прямо в материалах дела.

Денис здесь - как отражение прекрасной России будущего, которое нам обязательно надо защитить и не дать в обиду; глава района, который олицетворяет это жалкое ржавое советское наследие; учителя и мелкие чиновники, которые фоном причитают ”сколько вам заплатили?”, потому что не могут поверить, что у людей могут быть идеалы и собственная субъектность, и потом они же ещё выдают реплику, что “произошла чудовищная ошибка”; судья, который не может вынести самостоятельное решение, потому что ”как бы чего не вышло”; и публика, которая однозначно выражает своё отношение к героям, голосуя рублём, буквально за считаные часы собирая необходимую для оплаты штрафа сумму.

Несмотря на то, что дело заканчивается обвинительным постановлением, мы остаёмся с надеждой, что всё будет хорошо, время будущего обязательно придёт. И надеюсь, мы в каком-то обозримом будущем всё-таки сможем перевернуть эту стыдную страницу истории. Хоть как прежде уже и не будет, но обязательно будет лучше!

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