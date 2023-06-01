"Как будто я враг народа". Штраф подростку за антивоенную позицию

17-летний Денис Бушуев, перспективный спортсмен, член сборной России по прыжкам с трамплина, в годовщину начала вторжения России в Украину вышел на главную улицу Нижнего Новгорода с плакатом “Нет войне. Нет безумию”. Дальнейшие события развивались стремительно: Дениса задержали, комиссия по делам несовершеннолетних провела экспресс-заседание и назначила подростку максимальный штраф по статье о “дискредитации Вооруженных сил” – 50 тысяч рублей.

А затем началась “охота на ведьм”: нескольких друзей Бушуева заподозрили в соучастии, хотя на пикете Денис был один. Судебная апелляция не помогла снизить размер штрафа. Зато помогли неравнодушные люди: после обращения Дениса и правозащитников буквально за несколько дней необходимая сумма была собрана. Молодой человек рассказывает, что отклик людей его по-хорошему шокировал – так же, как реакция большинства прохожих на его пикет 24 февраля.

– Денис, вы написали в своем обращении, что “не смогли отсидеться и отмолчаться в стороне”, и поэтому вышли на пикет. Как долго он продолжался?

Полиция сообщила по рации: "У нас тут пикет!"

– Мне удалось простоять с плакатом на Большой Покровской только 15 минут. Полицейские там постоянно совершают обход. Патрульные увидели плакат, сразу сообщили по рации: “У нас тут пикет!” Сфотографировали меня, попросили паспорт, начали оформлять. Привели не в автозак, а просто в ”Газель”, оттуда уже доставили в пятый отдел (центрального района Нижнего Новгорода – РС).

Сначала в отдел приехал мой отец, потом – сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Сказали, что часов в восемь вечера состоится комиссия, хотя обычно комиссия должна заседать через две недели, чтобы всё как следует рассмотреть. Плюс был выходной – но дождались всех к восьми часам, довезли до администрации Советского района, где и проходила эта комиссия.

– Как всё это выглядело?

– На комиссии были люди в форме: из детской комнаты милиции, патрульные, которые задержали. Психологи, завуч по воспитательной работе. И еще присутствовал мужчина – не в форме, но и не в строгой одежде: джемпер, джинсы. Сидел во главе стола, больше всех расспрашивал, более агрессивно и решительно был настроен. Он как раз и назначал штраф. И как я узнал уже на суде, это, оказывается, был глава района.​

– Комиссия решила, что вам следует назначить самый высокий штраф по этой статье – 50 тысяч рублей. Это было единогласное решение? Как вообще вели себя участники ”судилища”?

Почему-то не верили, что мог сам выйти

– Они все были шокированы тем, что их выдернули с выходного – то есть понятно, что настроены были не очень… Плюс, я думаю, все они поддерживают ”спецоперацию”. Это было их долгом – как-то наказать меня. Все спрашивали по нескольку раз, зачем я это сделал, не надоумил ли меня кто, не завербовал ли, или, может, кто-то заплатил мне за это денег или заставил. Почему-то не верили, что я сам решил выйти! Такие вопросы были и в отделе [полиции], и при задержании, и в комиссии.

– Почему комиссия решила, что 17-летний молодой человек заслуживает максимального штрафа?

Хотели припугнуть, чтобы в Советском районе это не повторялось

– Я просто четко высказал свое мнение, почему я это сделал, не скрывая. Глава района сказал, что я агрессивно настроен, поэтому надо жестко наказать, чтобы больше такого никогда не было! Возможно, хотели как-то припугнуть [других], чтобы в Советском районе это больше не повторялось. По-моему, мой случай – первый такой в районе, среди несовершеннолетних.

На комиссии меня спросили, с кем я дружу. Я назвал пару имен, их записали. А через несколько дней мне звонят друзья и говорят: ”К нам пришли в школу, с нами разбираются, нас вызвали к директору!” У них спросили, знают ли они Бушуева Дениса. Вызвали к директору, стали говорить, что звонили из прокуратуры или из ФСБ – якобы их видели на митинге. То есть был не мой одиночный пикет, а митинг – просто они как бы стояли в толпе и нигде никак не фигурировали. Потом их начали спрашивать, не из ЧВК "Рёдан" ли они, потому что как раз тогда раскрутилась эта тема. Друг у меня хочет поступить в военное училище – его запугивали, что могут никуда не взять.

Я сразу проконсультировался с правозащитниками, они сказали, что друзья никаких противоправных действий не совершали. Тот факт, что они знают меня, не может запретить им дальше учиться или поступить в военное училище. Я выходил на одиночный пикет, никого ни к чему не призывал. Друзья мои знали о моей позиции, но либо не разделяли ее, либо говорили: "Ты прав, но лучше никаких действий не совершать – бесполезно!" Но почему-то их сразу начали обвинять, что они были там. Вызвали родителей в школу, все родители перепугались.​

– А как ваши родители и знакомые реагируют на вашу позицию?

Человек, даже общаясь с друзьями, получил штраф: кто-то написал донос

– Родители не поддерживают. Просто боятся. Отец в начале поддерживал эту "спецоперацию", а когда она начала затягиваться, как-то отрезвел… С посторонними людьми на эти темы лучше вообще не разговаривать, как минимум. В принципе, все мои друзья знают мою позицию. А когда я разговаривал с завучем, с моим куратором в училище, я спрашивал: "И что мне всё время молчать теперь? Никак не высказывать свое мнение?" – "Пожалуйста, можешь высказывать – но только друзьям, только близким". И полицейские говорят то же самое: "Выражать свое мнение можно, но не публично! Никаких постов, никаких действий!" Получается, только разговоры на кухнях… Но я знаю случаи, когда человек, даже общаясь в кафе со своими друзьями, получил штраф по этой статье. Кто-то подслушал, написал донос.

– Как-то изменилось к вам отношение в училище олимпийского резерва после этой истории?

Было ощущение, бутдо я враг народа, и сейчас меня растерзают

– Нет, не изменилось. На той комиссии, когда они (члены комиссии – РС) перешли на личности, я не выдержал, встал, грубо говоря, послал всех и ушел – после этого тренер, который тоже был на комиссии, извинился. А учителя все всё забыли: "Денис, никто здесь не против тебя, все хотят помочь!" Хотя, когда они высказывались [на комиссии], было ощущение, как будто я враг народа и сейчас меня прямо там растерзают!

– Как сейчас обстоят дела с соревнованиями российской сборной? Есть надежда на выезд за рубеж?

Глава района говорил, что дорога в большой спорт мне закрыта

– Вот глава района говорил, что дорога в большой спорт мне теперь закрыта на сто процентов. Я сначала расстроился, потом поговорил с тренером – он сказал: "Тебя просто так пугают!" С другой стороны, сейчас за границу почти не выезжают. Устроили что-то типа "Игр доброй воли", организуют соревнования "Дети Азии" с участием Казахстана, Беларуси и подобных стран. В ближайшее время выездов за рубеж не будет.

– Вы вместе с правозащитниками из проекта "Забрало" пытались оспорить свой штраф в суде как чрезмерный…

– Да, но не получилось. Причем в суд пришла представитель комиссии, которая 24 февраля была на заседании – и даже она попросила суд о снижении штрафа! Судья был удивлен: "Разве не вы этот штраф назначали?!" – и она призналась, что да, штраф слишком жестокий. Но судья в итоге оставил его прежним.

– Как вы отреагировали на то, что деньги вам собрали буквально за несколько дней?

Я удивлен, что есть столько неравнодушных людей

– Я увидел реальную поддержку людей! И до этого поддерживали, писали добрые слова, но чтобы собрать колоссальную для меня сумму в 50 тысяч рублей… Я удивлен, что есть столько неравнодушных людей!

А первый раз я такой же шок испытал прямо во время пикета. Начитался новостей о том, что происходит в России прямо сейчас – и думал, что на пикете меня палками забьют или камнями закидают разъяренные люди, которым пропаганда промыла мозг. Но я, наоборот, увидел поддержку: подходили, пожимали руку, обнимали, фотографировали. Только один человек, когда уже подошла полиция, выразил свое недовольство. Только один!

Вот как прокомментировал решение суда защитник Дениса Бушуева руководитель правозащитного проекта "Забрало" Андрей Валенков:

В деле Дениса Бушуева мы видим все происходящее в Россиии: и безумие, и героизм

– Если честно, я уже не вижу смысла давать какую-то юридическую оценку этому делу. Дела о дискредитации ничего общего с правом не имеют. Но хочется обратить внимание на присутствующую здесь художественную составляющую.

В деле Дениса Бушуева мы видим всё происходящее в России. И безумие, и героизм, все эти разнонаправленные процессы: храбрую и талантливую молодёжь, которая не боится сделать прыжок в будущее, и мстительных и трусливых людей, интегрированных в систему как часть команды, часть корабля, идущих вместе с ней на дно под бубнеж псевдоисторических лекций о прошлом. Если бы я хотел написать пьесу по мотивам нашей правозащитной работы за этот год, то вот она уже готова – прямо в материалах дела.

Денис здесь - как отражение прекрасной России будущего, которое нам обязательно надо защитить и не дать в обиду; глава района, который олицетворяет это жалкое ржавое советское наследие; учителя и мелкие чиновники, которые фоном причитают ”сколько вам заплатили?”, потому что не могут поверить, что у людей могут быть идеалы и собственная субъектность, и потом они же ещё выдают реплику, что “произошла чудовищная ошибка”; судья, который не может вынести самостоятельное решение, потому что ”как бы чего не вышло”; и публика, которая однозначно выражает своё отношение к героям, голосуя рублём, буквально за считаные часы собирая необходимую для оплаты штрафа сумму.

Несмотря на то, что дело заканчивается обвинительным постановлением, мы остаёмся с надеждой, что всё будет хорошо, время будущего обязательно придёт. И надеюсь, мы в каком-то обозримом будущем всё-таки сможем перевернуть эту стыдную страницу истории. Хоть как прежде уже и не будет, но обязательно будет лучше!