Кемеровскому активисту дали 7 лет колонии за видео о войне в Украине

Суд в Киселёвске Кемеровской области приговорил местного активиста Булата Шумекова к семи годам колонии из-за публикации видео о войне в Украине. Об этом сообщает телеграм-канал "Кузбасс без экстремизма", который считается связанным с правоохранительными органами.
Дело против Шумекова по статье о фейках про российскую армию возбудили в апреле. Позже обвинение ужесточили, вменив ему мотив ненависти или вражды, следует из карточки дела.
По версии следствия, Шумеков создавал и распространял в интернете "фейковые" ролики. Фейками российские власти называют любую информацию о войне, противоречащую официальным сообщениям Минобороны.
По данным "ОВД-Инфо", весной 2022 года Шумекова трижды штрафовали по статье о дискредитации российской армии: за одиночный пикет с плакатом "Нет войне", за пост с призывом не участвовать в провоенном концерте и за антивоенный плакат, вывешенный в окне его квартиры. Сумма назначенных штрафов составила 90 тысяч рублей.
Кроме того, Шумекова в марте арестовали на десять суток за участие в акции против вторжения России в Украину, в апреле – на пять суток за анонс антивоенного митинга. Также ему присудили штрафы по статьям о демонстрации экстремистской символики и о неуважении к власти.
Проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Шумекова политзаключённым.
- Статью о фейках про российскую армию добавили в Уголовный кодекс России вскоре после начала её полномасштабного вторжения в Украину. За нарушение статьи грозит до 15 лет лишения свободы. По мнению правозащитников, этой статьёй в России фактически была введена военная цензура.
- Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
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