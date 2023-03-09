Кемеровскому активисту дали 7 лет колонии за видео о войне в Украине

Суд в Киселёвске Кемеровской области приговорил местного активиста Булата Шумекова к семи годам колонии из-за публикации видео о войне в Украине. Об этом сообщает телеграм-канал "Кузбасс без экстремизма", который считается связанным с правоохранительными органами.

Дело против Шумекова по статье о фейках про российскую армию возбудили в апреле. Позже обвинение ужесточили, вменив ему мотив ненависти или вражды, следует из карточки дела.

По версии следствия, Шумеков создавал и распространял в интернете "фейковые" ролики. Фейками российские власти называют любую информацию о войне, противоречащую официальным сообщениям Минобороны.

По данным "ОВД-Инфо", весной 2022 года Шумекова трижды штрафовали по статье о дискредитации российской армии: за одиночный пикет с плакатом "Нет войне", за пост с призывом не участвовать в провоенном концерте и за антивоенный плакат, вывешенный в окне его квартиры. Сумма назначенных штрафов составила 90 тысяч рублей.

Кроме того, Шумекова в марте арестовали на десять суток за участие в акции против вторжения России в Украину, в апреле – на пять суток за анонс антивоенного митинга. Также ему присудили штрафы по статьям о демонстрации экстремистской символики и о неуважении к власти.

Проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Шумекова политзаключённым.