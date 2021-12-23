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Лицом к событию

«Вы должны дать нам гарантии! И немедленно! Сейчас!!»

Пресс-конференция Владимира Путина. Коллаж

«Мы что ли пришли к границам Великобритании?! Это вы к нам пришли!!» Владимир Путин на пресс-конференции трясет кулаками и требует немедленных гарантий нерасширения НАТО на Восток. Немедленных! А то такое будет!.. А что будет? Как Владимир Путин отвечает на прямые вопросы: пойдет ли он войной на Украину? И как он благодарит боженьку в образе Деда Мороза, за то что тот дал ему бесконечное президентство. Политический аналитик Андрей Колесников и телевизионный критик Александр Мельман по косточкам разбирают ежегодное шоу Владимира Путина.

Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева

Видеоверсия программы

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