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Как война обогащает российских миллиардеров? Стоит ли им завидовать? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 17:00

Мумин Шакиров, коллаж
Мумин Шакиров, коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 14 недели 2024 года

10 миллиардеров отказались от российского гражданства и покинули страну? Кто ушел с деньгами, а кого хорошенько потрепали?

ИГИЛ пытается доказать миру, что это он совершил теракт в "Крокусе". Путин отмазывает фундаменталистов и переводит стрелки на Украину.

В России стартовал весенний призыв. Как избежать отправки на фронт срочникам и противникам войны?

Приднестровье атакуют дроны. Удастся ли Кремлю разжечь новый конфликт в Молдове?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с предпринимателем Дмитрием Потапенко (объявлен в РФ "иноагентом"), главным редактором издания "Новая газета Европа" (внесена Минюстом России в реестр нежелательных организаций) Кириллом Мартыновым (также объявлен в РФ "иноагентом"), востоковедом Русланом Сулеймановым, экспертом по странам Центральной Азии и Восточной Европы Галией Ибрагимовой и Иваном Чувиляевым из проекта "Идите лесом".

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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