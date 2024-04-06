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Мумин Шакиров подводит итоги недели с предпринимателем Дмитрием Потапенко (объявлен в РФ "иноагентом"), главным редактором издания "Новая газета Европа" (внесена Минюстом России в реестр нежелательных организаций) Кириллом Мартыновым (также объявлен в РФ "иноагентом"), востоковедом Русланом Сулеймановым, экспертом по странам Центральной Азии и Восточной Европы Галией Ибрагимовой и Иваном Чувиляевым из проекта "Идите лесом".

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