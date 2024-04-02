Виноваты все, кроме ИГИЛ

Уроженец Чечни Асхаб Успанов умер в отделении полиции. Полиция задержала его в Москве в ночь после теракта в “Крокус Сити Холе” — пишет чеченское оппозиционное движение 1ADAT. По их словам, Успанов умер от пыток. “Нельзя допустить, чтобы трагедия в “Крокусе” привела к росту ксенофобии и исламофобии,” — это Путин говорит на коллегии МВД. При этом в российских городах полиция продолжает рейды на мигрантов. Певицу Манижу проверяют на оправдание терроризма, глава агентства “Россия сегодня” Дмитрий Киселев признает, что российская тюрьма хуже смерти, а Путин угрожает Украине терактами. Кем еще Кремль прикроет провал в “Крокусе” в прямом эфире обсуждаем с Иваном Ступаком и Мусой Ломаевам. Ведущий - Иван Воронин.