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"Госмашина готова, чтобы провести мобилизацию"

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Будет ли в России мобилизация с 1 июня 2024 года

В Кремле опровергают слова Владимира Зеленского о наборе 300 тысяч человек к 1 июня. Путин считает, что главной целью "заказчиков" теракта в "Крокус Сити Холле" было нанесение ущерба российскому единству. После трагедии в Подмосковье в российских городах неслыханная явка в военкоматах, говорится в отчете американского Института изучения войны. Будет ли новая мобилизация – в прямом эфире обсуждаем с политологом Иваном Преображенским и руководителем отдела помощи и эвакуации "Идите лесом" Дарьей Берг. Ведущий - Иван Воронин.

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