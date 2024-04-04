"Госмашина готова, чтобы провести мобилизацию"

В Кремле опровергают слова Владимира Зеленского о наборе 300 тысяч человек к 1 июня. Путин считает, что главной целью "заказчиков" теракта в "Крокус Сити Холле" было нанесение ущерба российскому единству. После трагедии в Подмосковье в российских городах неслыханная явка в военкоматах, говорится в отчете американского Института изучения войны. Будет ли новая мобилизация – в прямом эфире обсуждаем с политологом Иваном Преображенским и руководителем отдела помощи и эвакуации "Идите лесом" Дарьей Берг. Ведущий - Иван Воронин.