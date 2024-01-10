Канада дала гражданство активистке из России после приостановки процедуры

Канада выдала гражданство россиянке Марии Карташёвой, осуждённой в России по статье о фейках про российскую армию. Ранее ей отказали в этом. Об этом сообщает Си-би-си.

Церемония приёма в гражданство прошла во вторник, 9 января. Ранее Канада приостановила процедуру. По канадским законам в паспорте могут отказать, если претендент осуждён за преступление, за которое его могли бы осудить в Канаде.

В ноябре 2023 года российский суд заочно приговорил 30-летнюю активистку к восьми годам колонии за посты о массовом убийстве в Буче. Москва отрицает причастность к нему российской армии.

В канадском уголовном кодексе есть статья за распространение заведомо ложной информации – и российская статья о фейках про армию ей аналогична, решили сначала канадские власти. Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России.

Канадские власти предоставили Карташёвой месяц, чтобы разъяснить причины уголовного преследования в России. В её поддержку была опубликована онлайн-петиция.

Спустя несколько дней после отказа министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Миллер написал в соцсети X (бывшем твиттере), что Карташёвой предложено стать гражданкой Канады. "Канадские правила получения гражданства предназначены для поимки преступников, а не для наказания за политическое инакомыслие", – пояснил он.

Карташева рассказала Си-би-си, что после пережитого чувствует себя измотанной, но в то же время испытывает огромное облегчение. Она выразила надежду, что её случай станет прецедентом для антивоенных активистов из России и что Канада будет поддерживать их, "поэтому мы можем спать здесь спокойно и знать, что мы всё-таки защищены".