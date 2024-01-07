Канада приостановила процедуру предоставления гражданства россиянке Марии Карташёвой, заочно осуждённой в России по статье о фейках про российскую армию. Поводом стало её уголовное преследование в России. Об этом рассказывает Си-би-си.

Канадское законодательство предусматривает отказ в предоставлении гражданства, если претендент осуждён за границей за преступление, за которое его могли бы осудить в Канаде.

Министерство гражданства и иммиграции сообщило Карташёвой, что уголовная статья о распространении фейков про российскую армию аналогична канадскому запрету на распространении заведомо недостоверной информации. Выдачу паспорта переостановили перед присягой 30-летней россиянки британскому монарху Карлу III.

Карташёва живёт в Оттаве с 2019 года. Она выходила на протестные акции у российского посольства и участвовала в протестах против российского вторжения в Украину. В ноябре Басманный суд Москвы заочно приговорил её к 8 годам колонии за пост в телеграме о массовом убийстве в Буче.

Законы о распространении фейков о российской армии и её дискредитации были добавлены в Уголовный кодекс после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Они используются властями для преследования антивоенных активистов и критиков войны.

В комментарии Си-би-си россиянка отметила, что после приостановки процедуры получения гражданства почувствовала себя преданной. Министерство гражданства дало ей 30 дней, чтобы разъяснить причины уголовного преследования в России. Журналистам в ведомстве заявили, что изучат ситуацию с Карташёвой перед тем как принять окончательное решение.