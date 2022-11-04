Карельские моряки потеряли работу из-за мобилизации

В связи с мобилизацией военкоматы запрещают морякам из Карелии выезжать за границу на работу. Об этом сообщают Север.Реалии.

После объявления мобилизации россиян на войну в Украине многих россиян, главным образом мужчин, перестали выпускать за границу, ссылаясь на составленные военкоматами списки. Военкоматы отказались выдавать морякам справки для выезда из России, из-за чего они не могут работать на международных направлениях.

По данным издания Daily Карелия, в такой ситуации оказались десятки человек. "Зачастую в семье работает только моряк. Никто больше не работает. У меня двое детей и жена. Надо платить за коммунальные услуги и за всё это, но никто про это ничего не говорит", – говорит один из собеседников издания, который проработал в море десять лет.

В карельском военкомате морякам сообщили, что действуют по закону, и предложили обратиться в Госдуму с требованием изменить законодательство.

При этом власти уверяют, что мобилизация в России закончилась. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о выполнении плана по мобилизации – на войну были призваны 300 тысяч человек. Однако официального указа о завершении мобилизации нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, юристы считают, что "такой документ не нужен".

В Карелии мобилизация завершилась 2 ноября, так как военкоматам пришлось добирать людей из-за того, что многодетных отцов и других незаконно мобилизованных вернули домой.