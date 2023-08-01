Карельские пенсионерки уехали в Германию из-за давления ФСБ

Две пенсионерки из Сегежа, критиковавшие российское вторжение в Украину, – Ирина Нипполайнен и Анна Трусова – эмигрировали в Германию. Об этом сообщает телеграм-канал From Karelia with freedom.

В марте 2023 года в домах пенсионерок провели "осмотр" по подозрению в публичных призывах к антигосударственной деятельности. Вероятнее всего, сотрудники ФСБ пришли к ним из-за постов во "ВКонтакте" с критикой войны, пишет "ОВД-Инфо". По сведениям "Политзек-Инфо", у пенсионерок изъяли технику. Обвинений им в итоге не предъявили.

После "осмотра" Нипполайнен и Трусова спешно уехали "куда получилось" – в Азербайджан. Там они занимались получением гуманитарной визы. "И вот вчера мы прибыли в безопасную страну Германию. До хорошей благополучной европейской жизни ещё не дошли, но надеемся на лучшее", – сообщила Нипполайнен.