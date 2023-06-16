C витрины магазина в Астане убрали игрушки с Z после прихода полиции

В Астане с витрины детского магазина убрали игрушечную военную технику с символом Z после прихода полиции. Об этом рассказал журналист Лукпан Ахмедьяров, на пост которого обратила внимание "Медиазона".

По словам Ахмедьярова, в магазине продавались игрушечные грузовики, броневики, вертолёты и самолёты с символом Z. Продавщицы сказали ему, что "это просто игрушки и это просто ваше мнение". Тогда журналист вызвал полицию – та предложила продавцам добровольно убрать с витрины игрушки с Z.

Приехавшие хозяева магазина сказали, что они против войны и её пропаганды. По их словам, игрушки оказались "случайно" с такими символами.