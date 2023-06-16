C витрины магазина в Астане убрали игрушки с Z после прихода полиции

В Астане с витрины детского магазина убрали игрушечную военную технику с символом Z после прихода полиции. Об этом рассказал журналист Лукпан Ахмедьяров, на пост которого обратила внимание "Медиазона".
По словам Ахмедьярова, в магазине продавались игрушечные грузовики, броневики, вертолёты и самолёты с символом Z. Продавщицы сказали ему, что "это просто игрушки и это просто ваше мнение". Тогда журналист вызвал полицию – та предложила продавцам добровольно убрать с витрины игрушки с Z.
Приехавшие хозяева магазина сказали, что они против войны и её пропаганды. По их словам, игрушки оказались "случайно" с такими символами.
- Символ Z считается неофициальным символом военной агрессии России против Украины. Его наносят на российскую технику, которая участвует во вторжении в Украину.
- Официально Казахстан не запретил символ Z как символ поддержки российского вторжения в Украину. Однако владельцев автомобилей с такими наклейками неоднократно штрафовали по административной статье о нарушении правил эксплуатации транспортных средств.
- В России символ неоднократно использовали на акциях в поддержку войны, в том числе с участием детей. Литеру Z рисовали на дверях квартир тех, кто выступает против войны в Украине. Z размещали даже на курином филе.
- За порчу Z в России грозит штраф . Например, уже штрафовали за бросок краской в Z и плевок на Z.
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