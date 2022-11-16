Казахстан запретил въезд российскому секс-тренеру Алексу Лесли

Полиция в Казахстане запретила въезд в страну на год российскому секс-тренеру Александру Кириллову, известному под псевдонимом Алекс Лесли. Он анонсировал проведение в крупнейшем городе тренинга "по соблазнению казашек".

В Казахстане общественные активисты выразили возмущение анонсом и выступили против приезда россиянина в страну, сообщает Казахская служба Радио Свобода.

Консервативный общественный деятель Мухамеджан Тазабек призвал "любыми путями закрыть дорогу россиянину", который, по мнению Тазабека, планировал "научить казахских девушек беспорядочным связям".

В полиции журналистам подтвердили, что решение о запрете въезда было принято после общественного резонанса.

Лесли стал широко известен в 2019 году, когда арестовывался в Таиланде и России. Его партнёр Настя Рыбка утверждала, что у пары есть аудио- и видеозаписи, доказывающие вмешательство России в выборы в США. Вмешательство, как она утверждала, обсуждали при ней во время отдыха на яхте миллиардер Олег Дерипаска и заместитель главы правительства Сергей Приходько.

Команда Алексея Навального тогда выпустила расследование, в котором утверждалось, что преследование Рыбки и Лесли было инициировано Дерипаской. Позднее пара была отпущена.