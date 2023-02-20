СК и Генпрокуратура России разошлись в подсчётах уголовных дел о "фейках"

В России заведено 152 уголовных дела по статьям о фейках и о повторной дискредитации российской армии. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Фейками российские власти считают публикацию любой информации о войне в Украине, отличной от версии Минобороны России. По словам Бастрыкина, в суд направлены 53 дела, по 16 из них приговоры уже вынесены.
Месяц назад Генпрокурор России Игорь Краснов сообщал, что в 2022 году только по уголовной статье о фейках возбуждено 187 дел, в суд из них передали 78. Статистку по статье о повторной дискредитации армии Краснов тогда не привёл. Однако, по подсчётам "ОВД-Инфо", за тот же период по этой статье было возбуждено не менее 46 дел.
О массовом прекращении дел о "фейках" или о повторной дискредитации армии не сообщалось. В чём причина такой несостыковки в данных ведомств и какая цифра реальна, неизвестно.
- Статью о фейках про российскую армию добавили в Уголовный кодекс России вскоре после начала её полномасштабного вторжения в Украину. За её нарушение грозит до 15 лет лишения свободы. По мнению правозащитников, этой статьёй в России фактически была введена военная цензура.
- Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.