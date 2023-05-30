Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Киев отчитался о сбитии 29 из 31 дрона во время ночной атаки на город

Россия атаковала Украину иранскими беспилотниками "Шахед" в ночь на 30 мая, соообщило командование Воздушных сил Украины. Большая часть дронов была нацелена на Киев, следует из сообщения.

По утверждению военных, всего были зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе. 29 из них, как утверждается, были сбиты. Почти все — на подступах к Киеву и в небе над городом.

Городские власти сообщили, что в результате падения сбитого дрона погиб один человек в Голосеевском районе на юго-западе города. Атака также вызвала несколько пожаров — в Дарницком районе на юго-востоке загорелся частный дом, в Печерском районе в центре города загорелись несколько автомобилей.

  • Ночной налёт на Киев стал 17-м с начала мая, следует из сообщений украинских властей. ПВО отчитывается о сбитии подавляющего большинства ракет и беспилотников. В условиях военного конфликта эта информация не поддаётся проверке: Киев подвергает военной цензуре публикации последствий обстрелов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG