Киев отчитался о сбитии 29 из 31 дрона во время ночной атаки на город

Россия атаковала Украину иранскими беспилотниками "Шахед" в ночь на 30 мая, соообщило командование Воздушных сил Украины. Большая часть дронов была нацелена на Киев, следует из сообщения.

По утверждению военных, всего были зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе. 29 из них, как утверждается, были сбиты. Почти все — на подступах к Киеву и в небе над городом.

Городские власти сообщили, что в результате падения сбитого дрона погиб один человек в Голосеевском районе на юго-западе города. Атака также вызвала несколько пожаров — в Дарницком районе на юго-востоке загорелся частный дом, в Печерском районе в центре города загорелись несколько автомобилей.