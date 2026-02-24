Когда наступит после?

В Кремле планировали взять Киев за три дня, но война в Украине длится уже 4 года. Журналисты установили имена двухсот тысяч погибших российских военных. Предполагается, что на каждого подтверждённого погибшего приходится 7 неподтвержденных. Такую цену Россия заплатила за 8000 квадратных километров оккупированных территорий. Это 16 человек за 1 квадратный километр.

Российские военные уничтожили десятки городов и сел, сотни тысяч человек стали беженцами.

Война изменила экономику РФ, вогнала её в стагнацию. Дыры в бюджете растут, а попытки залатать их за счёт налогов привели к волне закрытия мелких и средних бизнесов.

Война изменила политическую среду, не оставив внутри страны пространства для инакомыслия. Несогласных либо арестовывают, либо выдавливают в эмиграцию. Российское общество пытается выживать, не замечая, что идет война.

О том, что произошло за 4 года войны, говорим с экономическим обозревателем Борисом Грозовским, исследователем Z-активистов и писателем Иваном Филипповым, политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом и главным редактором “Новой газеты Европа” Кириллом Мартыновым.