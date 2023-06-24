Колонна ЧВК "Вагнер" дошла до Липецкой области

Колонна ЧВК "Вагнер" дошла до города Елец в Липецкой области. В самом городе полицейские перекрыли все крупные въезды и выезды. Об этом сообщает "Вёрстка" со ссылкой на очевидцев.
Колонны ЧВК, как утверждается, обходят Елец через местные и региональные дороги и стараются не перемещаться по трассе "Дон".
Ранее сообщалось, что наёмники взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже.
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