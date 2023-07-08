Команда Навального: фигурант расследования избил активиста в Праге

В Праге фигурант недавнего расследования команды Навального Ростислав Зориков избил активиста возле своего здания. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

Команда утверждает, что активист "мирно протестовал" возле здания, принадлежащего Зорикову, когда тот подъехал и "набросился" на него. Также команда опубликовала фото и видео, как сообщается, нападения Зорикова.

Активист зафиксировал побои в больнице и обратился в полицию. Прибывшие на место полицейские посоветовали ему "подождать до понедельника", пишет команда Навального.

В мае 2023 года расследователи выпустили видео, в котором утверждается, что Зориков – зять главного ракетостроителя страны Бориса Обносова – владеет 140-метровым пентхаусом в Праге стоимостью около миллиона евро.

Кроме того, утверждает команда Навального, Зориков коллекционирует автомобили: сейчас его коллекция стоит порядка 770 тысяч евро. Команда Навального обращалась в МИД и полицию Чехии по поводу активов Зорикова, но ничего конкретного пока не добилась.