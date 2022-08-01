Служба государственной безопасности Латвии доложила руководству страны о рисках, возникающих из-за переезда в Ригу журналистов независимых российских СМИ. Об этом сообщил объединённый новостной портал латвийских общественных СМИ.
В письменном ответе на запрос Латвийского радио говорится, что переезд журналистов вызывает у спецслужбы опасения за безопасность латвийского информационного пространства и разведывательные риски, связанные с интересом российских спецслужб к работе масс-медиа. О каких именно опасениях идёт речь — не уточняется.
В материале Латвийского радио говорится, что что за пять месяцев в страну эмигрировали более 200 российских журналистов и переместились 23 медиа. В частности, там размещена одна из редакций телеканала Дождь, "Новая газета. Европа", работает редакция "Медузы", зарегистрировано издание The Insider и открываются корпункты закрытых в России западных СМИ, в том числе — Радио Свобода и канала Настоящее время.
В то же время после начала вторжения России в Украину в стране запретили вещание всех телеканалов с редакциями в России и заблокировали российские соцсети. По словам главы Латвийского Национального совета по электронным СМИ, запрет для медиа будет действовать, "пока Россия не вернёт Крым".
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