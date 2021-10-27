Кремлевский кормчий. Эфир в 18:05

По мере оформления в России авторитарного персоналистского режима в стране складывается культ личности Путина с обязательными портретами, цитатами и турами "по путинским местам". Похоже ли это на традиционный советский культ личности или на латиноамериканские образцы? Принято ли в России обожествлять царя, и удалось ли Путину воскресить архетип русской власти?

Участвуют: Глеб Павловский политолог, Александра Архипова, антрополог, старший научный сотрудник ШАГИ ИОН РАНХиГС, и Гульназ Шарафутдинова, политолог, профессор лондонского King’s College. Эфир в 18:05.

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