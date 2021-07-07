Путин и народ. Эфир в 18:05

"Каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает." Заслужила ли Россия власть Путина? Она стоит не только на насилии и принуждении, но и на очевидной поддержке миллионов россиян. В чем экономические, эмоциональные, фольклорные корни этой поддержки? Кем Путин является в народном сознании и воплощает ли собой Россию – ее общество, политику и историю?

Участвуют: Александра Архипова, антрополог, старший научный сотрудник ШАГИ ИОН РАНХиГС, Сэм Грин, директор Института России при Лондонском королевском колледже, соавтор книги "Кто здесь власть? Граждане, государство и борьба за Россию", и Илья Яблоков, историк, медиаэксперт, лектор университета Лидса. Эфир в 18:05.

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