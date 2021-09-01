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Страна рабов, страна господ. Эфир в 18:05

Машина со спецсигналами

Владислав Иноземцев и Кирилл Мартынов – о том, как в России наступило новое Средневековье

Стремительная демодернизация России в эпоху Путина воскрешает социальные и политические модели прошлых веков: местничество, кормления, откупы, сословные привилегии, опричнина, новое дворянство… Наступило ли в России "новое Средневековье", описанное в романах Владимира Сорокина? К чему оно приведет страну?

Участвуют: Владислав Иноземцев, экономист, политолог, основатель Центра исследований постиндустриального общества, и Кирилл Мартынов, сооснователь Свободного университета, редактор отдела политики "Новой газеты". Эфир в 18:05.

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