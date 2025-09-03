Кремлевский Распутин и его царь

Показать больше Свернуть

«Он шел по жизни, окруженный загадками. Единственным более или менее определенным было его влияние на царя. Его называли "новым Распутиным", хотя у него не было четко определенной роли. Он появлялся в кабинете президента, когда тот приглашал его лично, а не через своих секретарей…» Почему Владислав Сурков вдруг исчез с кремлевского горизонта? Франко-итальяно-швейцарский автор написал об этом целый роман. По этому роману сняли фильм, где роль Путина исполнил знаменитый Джуд Лоу. Роман уже усыпан кучей премий, фильм на них уже претендует. Насколько адекватны представления автора «Кремлевского волшебника» о российской политике?

Гость Повестки - главный редактор издания «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов.