Депутат Госдумы предлагает признать феминизм экстремистским движением. Эта инициатива прозвучала на фоне убийства прокремлевского блогера Владлена Татарского. Почему защита прав женщин так пугает российские власти?

Путин не пожал в Кремле руки послам дружественных и недружественных стран: дипломатический провал или ошибка "двойника президента"?

Как выживает украинский артист театра и кино в воюющей стране и что будет с русским языком в интернациональном Киеве после войны?

Мумин Шакиров недели с итоги подводит историком-советологом Николаем Митрохиным, российской общественной активисткой, куратором феминистского проекта "Ребро Евы" Ледой Гариной, а также советским и украинским актером театра и кино из Киева Алексеем Горбуновым.

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