Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Грани времени

Кремль открыл новый сезон охоты на "врагов режима". "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Слева направо: Эван Гершкович, Владимир Кара-Мурза, сотрудники силовых структур. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 14-й недели 2023 года

Депутат Госдумы предлагает признать феминизм экстремистским движением. Эта инициатива прозвучала на фоне убийства прокремлевского блогера Владлена Татарского. Почему защита прав женщин так пугает российские власти?

Путин не пожал в Кремле руки послам дружественных и недружественных стран: дипломатический провал или ошибка "двойника президента"?

Как выживает украинский артист театра и кино в воюющей стране и что будет с русским языком в интернациональном Киеве после войны?

Мумин Шакиров недели с итоги подводит историком-советологом Николаем Митрохиным, российской общественной активисткой, куратором феминистского проекта "Ребро Евы" Ледой Гариной, а также советским и украинским актером театра и кино из Киева Алексеем Горбуновым.

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG