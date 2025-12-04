Накануне переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом 2 декабря Кремль снова опубликовал заготовленную заранее запись, выяснила "Система".

В понедельник, 1 декабря, пресс-служба Кремля отчиталась о том, что Путин провел две встречи: сначала с директором ФСИН Аркадием Гостевым, а после, поздно вечером, – с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Однако, согласно анализу "Системы", разница в обстановке в кабинете президента указывает, что встреча с Гостевым была записана сильно заранее – летом.

Перед предыдущими переговорами с Уиткоффом, которые состоялись 11 апреля 2025 года, Кремль уже публиковал "консерву" – это была записанная заранее встреча с руководителем "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. Встреча с Мутко вероятно состоялась до 24 февраля.

Махинации пресс-службы Путина снова выдала книжка в шкафу у президента. Как ранее писала "Система", сборник поэзии бойцов ВДВ появился в книжном шкафу в рабочем кабинете Путина не позднее 13 августа 2025 года. Утром 1 декабря на встрече с Гостевым в правом нижнем углу шкафа этой книжки не оказалось, а вечером на встрече с Хинштейном книга вновь была на месте.

Получается, что встреча с директором ФСИН могла быть записана до 13 августа, а опубликована только сейчас, пришли к выводу расследователи "Системы".