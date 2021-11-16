Несколько польских полицейских травмированы на границе с Беларусью

Полиция Польши сообщила о не менее семи сотрудниках местных правоохранительных органов, получивших во вторник травмы в столкновениях с мигрантами на границе с Беларусью.

В публикации полиции в Твиттере говорится, что два человека получили травмы головы камнями, ещё у пятерых – травмы рук и ног.

Белорусское госагентство БелТа, в свою очередь, передало, что в гродненских стационарах находятся четверо мигрантов, один из которых – в тяжёлом состоянии из-за пневмонии.

Ранее Минобороны Польши заявило, что мигранты, предпринявшие новую попытку прорваться в страну, забросали камнями и другими опасными предметами пограничников и военных, охраняющих участок границы с Беларусью. Речь идёт о пункте пропуска Кузница-Брузги. Польские силы безопасности в ответ применили спецсредства, включая слезоточивый газ и водяные пушки.

При этом польское министерство обороны утверждает, что в распоряжении мигрантов есть слезоточивый газ и светошумовые гранаты, которыми их обеспечивают белорусские власти.

Брюссель обвиняет режим Александра Лукашенко в создании условий, способствующих прибытию мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока, в Беларусь, откуда они впоследствии стремятся попасть в государства ЕС. В руководстве Евросоюза считают, что Лукашенко тем самым мстит за санкции, которые Запад ввёл против него и его окружения в связи с событиями вокруг президентских выборов в прошлом году.

Миграционный кризис продолжается уже несколько месяцев. Ситуация резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к восточной границе ней ЕС подошли несколько тысяч мигрантов. В последние дни они неоднократно пытались прорваться через ограждения.

Мигранты устраивают лагеря с белорусской стороны на участках границы с Польшей, а также с двумя другими странами ЕС - Литвой и Латвией.

Как сообщается, Лукашенко 16 ноября поручил главе Гродненской области Беларуси Владимиру Каранику подготовить логистический центр для части мигрантов, находящихся у границы с Польшей. Центр готовят "для приёма и обогрева замёрзших людей". Каранику также поручено организовать ночлег для женщин и детей, находящихся на границе, пишет "Интерфакс".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя обострение на границе 16 ноября, сказал, что глубоко обеспокоен "стратегией белорусского авторитарного лидера Лукашенко, подвергающей риску жизни мигрантов". Столтенберг также высказал готовность оказать поддержку Польше как государству-члену НАТО.

Лукашенко, отрицающий обвинение в провоцировании миграционного кризиса, 16 ноября обсудил ситуацию в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным: был "продолжен обмен мнениями во кризису на границах с Евросоюзом", - сообщили в Москве.

Ранее состоялась беседа Лукашенко по телефону с Ангелой Меркель, которая пока продолжает исполнять обязанности канцлера Германии. Меркель и Лукашенко говорили, в частности, о необходимости гуманитарной помощи находящимся на границе мигрантам и беженцам.

Как отмечает "Немецкая волна", это был первый телефонный разговор лидера одной из европейских стран с Александром Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Европейский Союз отказывается признать Лукашенко победителем этих выборов и соответственно главой белорусского государства. Разговор Меркель и Лукашенко вызвал критику в руководстве ФРГ, Эстонии и Польши. "Это было серьезное разочарование, потому что мы заняли общую позицию, что мы не признаем Лукашенко главой белорусского государства. Такой контакт Меркель создает довольно странное впечатление. Кроме того, она сделала это в обход Польши, а это очень понравилось бы Путину", - цитирует "Немецкая волна" главу комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона.

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