"Кровавое ноу-хау". Рунет о пытках подозреваемых после теракта

Рунет продолжает обсуждать кровавый теракт в "Крокус Сити Холле". Спустя три дня после случившегося одна из важнейших тем – насколько жестоко и при этом напоказ российские силовики обошлись с задержанными по этому делу.

Наталия Геворкян:

Видео допросов подозреваемых в преступлении – это такое ноу хау? Окровавленные лица на камеру. Не говоря уже об отрезании уха на видео. Совсем спятили

Егор Ершов:

Вчера – отрезание уха, сегодня – публикация пыток током...

Кажется, попытку заткнуть рот желающим поговорить о причине происходящего решили компенсировать максимально близкой к самосуду борьбой со следствием. Не удивлюсь, если следующим актом марлезонского балета будет визит Адамушки в СИЗО. Естественно, снятый на камеру.

Само собой разумеется, ничего хорошего из этого в итоге не выйдет. Мягко говоря.

Наталья Серкова:

Если вам однажды отрежут ухо, то, скорее всего, вы тоже моментально признаетесь, что являетесь "Усамой бен Ладеном ". Помимо отрезанного уха, хотелось бы, чтобы следствие потрудилось предоставить более убедительные доказательства вины подозреваемых таджиков. Однако этого сделано не было, суд сделали закрытым, журналистов выгнали. Если вы уверены в своей правоте, то зачем же удалять из зала журналистов? Сделайте процесс открытым! Этого не происходит под разными благовидными предлогами, а на самом деле потому, что силовикам есть что скрывать. Методы работы силовиков должны отличаться от методов конченых подонков? Или нет? Похоже, силовики понимают, что капитально облажались, допустили теракт, не спасли ни одного человека, (спасением людей занимались пятнадцатилетние гардеробщики), и компенсируют демонстративной жестокостью отсутствие профессионализма. И после этого

хотят, чтобы кто-то в здравом уме поверил хоть одному их слову?

Но самое страшное, что при таком "профессионализме " силовиков и судей

чудовищные трагедии будут продолжаться.

Дмитрий Колезев:

Российские силовики сливают фото, из которых следует, что задержанных подозреваемых в теракте пытают током, привязывая провода к гениталиям. Не сомневаюсь, что после такого будут признания, что приказ убивать людей в "Крокусе" им отдавал лично Зеленский. Пытки — дело, к сожалению, привычное. Непривычно тут то, что силовики раньше такое стыдливо прятали, а теперь этим гордятся и, видимо, сами отдают фотографии истязательств дружественным телеграм-каналам.

Антон Орехъ:

Кто-то заходит в изолятор и бьет подследственного на камеру, а потом получает ведро медалей и орденов.

Потом кто-то на камеру режет уши, выражая общий гнев. Награду, наверное, тоже получит, но пока продает "ухорез " на аукционе за 300 К.

Всё это довольно интересно наблюдать на фоне нового витка требований вернуть смертную казнь. Тогда и убивать на камеру тоже будет можно. Защищая чувства верующих или выступая орудием правосудия. Народ поймёт

Станислав Дмитриевский:

Ну вот мы и дожили до легализации в России пыток. То, что они регулярно делали и раньше, но стеснялись признаться, теперь гордо транслируется на всю страну – отрезание и поедание ушей, электрический ток, не говоря уж о штатном мордобое. Сегодня – террористов, завтра – иностранных агентов, послезавтра – каждого, чья рожа не понравилась товарищу майору. Кстати, откуда мы знаем, что арестованные лица действительно террористы? От ФСБ России, которая пытает током, отрезает уши, заставляет их есть а потом выкладывает все это в сеть. И ФСБ верят. При таком раскладе арестованные признаются во всем, о чем у них только вежливо не попросит товарищ майор – и что теракт спланировал Зеленский, и что оплатил его Ходорковский и что заказал, сходя в гроб, Навальный. И этому тоже будут верить. Ящик Пандоры открыт два года назад, и оттуда, вместе с кровью и мясом, лезет всенародное доверие.

Даже в пропутинской и провоенной среде на эту тему ведутся споры, хотя, конечно, множество примеров совершенно людоедской позиции.

Егор Холмогоров:

Среднестаистический Туходжон, задумавшись о судьбе этой четверки, скорее всего от предложения анонимного проповедника откажется – поймет, что и шахидом не станет и будет очень больно и неприятно. Собственно это "послание" надо распространить в мигрантской среде максимально широко.

Павел Данилин:

Всем мразям, которые будут вам что-то говорить про несколько синяков и оторвавшееся ухо, рекомендую тихо прошептать на пока еще имеющееся у них ухо одно слово: "гу-ан-та-на-мо"...

И если после этого ваш визави не заткнется, а будет рассказывать про "вынепонимаетеэтодругое" или дальше гнуть свою мразотную линию, можете смело бить этого недоноска по щщам. Иного он не поймет. Да иного и не заслуживает.

Александр Храмов:

Бравирование отрезанными ушами и электродами в заднице мне категорически не нравится.

Во-первых, это де-факто легализует применение пыток – а в России с этим и так ситуация непростая, мягко говоря. Публичное одобрение подобных методов применительно к террористам внушит чувство безнаказанности и тем, кто их использует по отношению к обычным зэкам.

Во-вторых, делая пытки достоянием общественности, власть пытается переключить внимание с системной проблемы на личности конкретных террористов. Нам как бы говорят, смотрите, перед вами – нелюди, демоны во плоти, против которых все средства хороши. Создается впечатление, что мы имеем здесь дело с совершенно исключительным и беспримерным злом.

Но, на самом деле, все четверо террористов – не взбесившиеся психопаты, не черти с рогами и копытами, вынырнувшие из ада, а, в общем-то, довольно заурядные личности, мужья и отцы, парикмахеры и таксисты, короче, вполне типичные представители определенной породы людей, которая едет к нам на заработки из среднеазиатских аулов и кишлаков.

Виолетта Волкова:

Начались призывы не просто лишить обвиняемых в терроризме защиты (формула "ибонефиг" всем знакома) но и линчевать защитников (по той же формуле).

Вы здоровы, сограждане?

Так. Разъясняю.

Защита – это конституционное (!!!) право обвиняемого и конституционная обязанность государства. Вы сами принимали эту констииуцию! Соблюдайте основной закон! Защита – это НЕ ОПРАВДАНИЕ преступления, в данном случае, терроризма, а контроль за соблюдением закона в отношении обвиняемого.

Как бы вам ни хотелось, но:

- отдать на растерзание толпе НЕЛЬЗЯ.

- отрезать ухо НЕЛЬЗЯ.

- засунуть в жопу паяльник НЕЛЬЗЯ.

Я понимаю, что очень хочется. И второе ухо, и яйца в глотку. Но НЕЛЬЗЯ.

Сталина Гуревич:

Читала вчера комментарии, размышляла вот над чем. Я – последовательный сторонник смертной казни. Причём, я не считаю ее сдерживающим фактором, и прекрасно знаю, что на уровень преступности в целом она не влияет никак. Для меня это не высшая мера социальной защиты, а высшая мера социальной справедливости, восстановление баланса. При переводе пжшников на полную самоокупаемость и освобождении потерпевших от части налогового бремени, вполне допускаю ее неприменение. Но, при этом, я не считаю допустимым публичные даже судебные расправы (а уж внесудебные – тем более), на радость публике, чтобы удовлетворить ее жажду мести.

Жажда мести, особенно кровавой, появляется, когда народ не верит в честный и справедливый суд и не верит государству. Пример тому одна не очень большая, но очень глупая страна по соседству. Воспитывать народ на крови – идея очень хреновая, ведущая к абсолютному расчеловечиванию.

И вот, что самое интересное, вчера некоторые люди, что в целом являются противниками смертной казни, выдвигали идеи пользы этих самых кровавых расправ "чтобы боялись", "чтобы мы насладились".

Те самые люди, которые блюдут пост, ходят в церковь и ссылаются на Патриарха и Библию в декларировании противоречия смертной казни смыслу православия.

Дорогие мои, у меня для вас плохие новости: если вы допускаете для себя наслаждение видом пыток нелюдя, совершившего самое чудовищное зло, а тем более жаждете увидеть на его месте ещё и его родных, включая детей – вы очень недалеко от него ушли.

Люди — занятные существа. Они твёрдо уверены, что зло можно уничтожить, посадив на кол или медленно изжарив на костре. Что оно раскается и исправится, сгнив в вонючей темнице, повисев на дыбе, постояв у позорного столба, лишившись друга или любимой, потеряв смысл существования вместе со зрением, состоянием или честью. И когда оно, втоптанное в грязь, захлебнётся собственной кровью, изойдёт хрипом, пытаясь дотянуться до торчащего из спины ножа, добро восторжествует. (с)ВБП

К сожалению, нет. Добро умрет и останется одно Зло.

Зло можно победить только хладнокровием. Четкими действиями, без застилающей глаза ненависти. Спокойно и методично. Холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. И верой, что наказание за совершённое преступление неотвратимо.

Подумайте об этом на досуге.

Алексей Чудочкин:

Смотрю многие люди не понимают, зачем тут гуманизм. Гуманизмом мол мальчики в детстве занимаются. А к мерзавцу который убил безоружных людей гуманизм не применим. Послушайте. Не в том дело что человеку больно. Не в том дело что не смертельно и заживет. Не в том дело что не жалко человека который убил безоружных людей. Хотя это (что именно он) и не установлено следствием.

А в том, что другие люди это (отрезание уха) видят. И начинают считать что это – нормально.

В законодательстве самых разных стран есть уголовные статьи за мучения котят и собачат. Вы думаете это сделано ради котят? Да их мешками топят постоянно каждый год потому что некуда девать. Да плевать на котят, щенят и их страдания! Важно то, что люди которые это (мучения) делают и другие люди которые видят что мучить животное это нормально – сами потихоньку превращаются в мерзавцев. И завтра эти люди могут от котят перейти уже на людей. Наша цивилизация (европейская по крайней мере) не одну сотню лет развивается. Многое перепробовала. И если в законах разных стран везде одно и тоже: мучить животных нельзя – значит это выстрадано кровью. Кровью людей. А не кошек и собак. Убить при необходимости – можно. Мучить – нельзя!

Читал мнение что это мол эффективный способ допроса. Мол так террорист правдивее повествование ведет. А мы помним каково качество таких признаний? НКВД в 30-е годы был распространен пыточный допрос. Знаете сколько было казнено польских шпионов перед войной? Которые сами сознались что они польские шпионы? Порядка 10 тысяч людей. Точнее сейчас не помню. А когда Красная армия захватила польские документы в ходе войны. Знаете сколько было польских шпионов на весь СССР на самом деле? Около 200 человек. И часть из них уцелела. Вот что такое пытки и какого сорта доказательства они дают. Мы ведь не хотим снова в 30-е годы СССР? Или хотим?

Светлана Левина:

Самое жуткое в истории с "расследованием" теракта для меня даже не выбитый глаз и отрезанное ухо. И не то, что ухо и глаз "не тем" людям уничтожили. (Понятно, что вообще никому нельзя, но пострадавшие, скорее всего, не при делах.) К сожалению, подозревать в чрезмерном гуманизме и законопослушности и ментов, и фсбшников, и росгвардейцев, и фсиновцев нет. То есть это, конечно, ниже любого днища, но не ново.

А новое и еще более дикое вот что. Помните, в 2021 году было целых два больших скандала, связанных с пытками в системе ФСИН? Сначала тюремная больница, а потом слитый массив видео? Власть явно сочла, что ей невыгодно распространение подобных сведений. С одной стороны, на публику старались реагировать пристойно (публичные заявления, уголовное дело, законодательные инициативы и т. д.), с другой – угрожали сливщику. И эту информацию публиковали те, кто фсиновцев хотел привлечь к ответу, а не сами фигуранты.

Вот сейчас САМИ садисты и подонки в погонах снимают и публикуют видео. И явно не ожидают за это неприятностей. Эпоха сортирного мочилова предполагаемых террористов наступала, наступала и почти через четверть века наступила.

Леонид Волков:

Публичная демонстрация пыток подозреваемых -- это, конечно, четкое выполнение указаний сверху.

Российские "силовики" пытают задержанных часто, охотно и много. Но непублично. А огласка фактов пыток всегда приводила к локальным скандалам, проверкам, попыткам замести следы. Изредка (очень изредка) даже к отставкам и наказаниям.

Показная жестокость в отношении подозреваемых в теракте в Крокусе нужна понятно зачем. Высочайшая санкция показать на всю страну отрезанное ухо, раскрыть секрет Полишинеля о том, как применяются полевые телефоны в век сотовой связи -- дана в попытке сместить фокус внимания с импотенции и провала российских спецслужб, которые видят за километр радужные сережки, но не машину с до зубов вооруженными террористами.

"Вот, мол, какие суровые парни в наших правоохранительных органах, как они делают свою работу" -- говорит Путин обществу. Выгораживает свою севшую в лужу корпорацию, классово близких.

Но не только. Публичная легализация пыток -- еще и ясный сигнал, и вовсе не террористам (идейных не остановят ни пытки, ни, тем более, смертная казнь, которую сейчас, вероятно, вернут), а обществу и самим силовикам. Путин говорит россиянам в первые дни пятого срока: "я вам всем уже подключил провода к гениталиям"; Путин говорит своим фсбшникам и ментам: "крутите ручку смело".

Михаил Ходорковский:

Некоторые рукоплещут пыткам подозреваемых в теракте.

Некоторые радуются идеям введения смертной казни (причем, как я понимаю "задним числом").

Я даже не про человечность – где мы, а где человечность, да?

Я про прагматизм.

Ну вы же знаете наши спецслужбы!

Пытки, смертная казнь?! Тут то нам и поперло!

Зачем искать преступников, рисковать при их захвате..

Взяли кучку таджиков (пусть даже они при делах). Или, в следующий раз, взяли вообще левых (вас например).

Сколько вы выдержите пытки?! День? Неделю? Потом все подпишите и во всем признаетесь.

Быстрый суд, казнь. Все! Забыли! Дело "раскрыто".

Только настоящие преступники на свободе, а вы на кладбище.

Или это другое?

Только вот мы знаем – не "другое", а "то самое".

Сейчас приучат общество на этом, как бы "справедливом" примере, а потом в десятках мест и по сотням случаев будет "несправедливость".

Захотите остановить когда она случится с кем-то близким, а поздно!

Фёдор Крашенинников:

И главное, что после всего этого чистосердечного признания в том, что пытки и издевательства для путинских погононосителей – обычное и привычное дело, они еще будут удивляться, почему их винят в убийстве Навального и всяческих безобразиях в Украине. Да потому что садисты и палачи, вот поэтому.