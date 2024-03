"Личную ответственность несет Путин". Реакции на теракт в Москве

В пятницу 22 марта перед концертом группы "Пикник" в московском "Крокус Сити Холле" несколько человек открыли стрельбу из автоматов по людям, находившимся в зале. Затем в здании начался пожар. По предварительным данным более ста человек погибло, почти двести получили ранения, и количество жертв может увеличиться. Владимир Путин, как и ожидали многие пользователи соцсетей, заявил, что к теракту может быть причастна Украина – в Киеве эти обвинения отвергают. Радио Свобода рассказывает, как менялись сетевые реакции на крупнейший теракт в России за последние годы по мере поступления новостей о нем.

Андрей Нечаев

Теракт в Крокус Сити Холле страшное недопустимое злодеяние. Преступники должны быть найдены и сурово наказаны. Должны понести наказание и спецслужбы, не обеспечившие безопасность граждан.



Мои глубокие глубокие соболезнования всем пострадавшим, родственникам и близким погибших и раненых.

Екатерина Шульман

Какая беда. Закончились выборы, пошла стабильность и безопасность. Густо так пошла. Сейчас и в ближайшие сутки много будет инфошума и всплывающих и тут же исчезающих сообщений неясного происхождения. Это всегда так бывает, это белый шум, туман войны, мы давно в нём живём.

Оппозиция сразу предсказала, что во всём обвинят Украину.

Николай Полозов

По итогам бойни в Крокусе поехавший дед соберет Совбез, заявит что это работа украинских дрг.

Срочно объявит военное положение/мобилизацию/придумайте сами что еще.

Чекисты десятилетиями эту шляпу юзают. Норд-ост, Беслан и далее со всеми остановками.

Так вижу.

По закону жанра ещё должна быть вторая часть. Когда спецслужбы настигнут и полностью ликвидируют пресловутых террористов. Непременно с взрывами/хлопками/отчетами силовиков/серьезным лицом путина и прочими спецэффектами.

Дмитрий Саввин

Сердце-вещун подсказывает, что спишут этот теракт на Украину и, почти наверняка, на РДК.



Вовремя все очень случилось, будет чем мобилизацию обосновать.



В общем, откуда уехали, туда и приехали.

Мария Валечкова

буквально завтра утром, когда обломки и останки ещё будут дымиться, гэбня объявит, что взяла украинский след, возопят все вурдалаки и алкоголики и начнётся очередной виток мобилизации и прочих наступлений и бомбежек ради мира во всем мире.

Так и произошло, Z-патриоты действительно тут же обвинили в теракте Киев.

Дмитрий Медведев

Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние.



Смерть за смерть.

Петр Лундстрем

Все спецслужбы Украины и само государство – террористы. И должны быть уничтожены как террористы.

Сергей Марков

Теракт. Погибших будет очень много. Сотни видимо. 5 террористов расстреливали людей из автоматов. И взрывы. Половина огромного торгового центра охвачена огнём. Множество людей заблокированы. Более сотни машин скорой помощи. Росгвардия пытается блокировать террористов.

Теракт наиболее вероятно организован СБУ или ГУР МО Украины с целью сорвать идущие переговоры о возможном мире на Украине.

К подозревающим Украину неожиданно присоединились Михаил Ходорковский

Мы еще не понимаем до конца, что случилось в Крокус-Сити, но, с учетом заявлений американского посольства, есть шанс, что это звенья одной цепи с ударами по НПЗ и ДнепроГЭСу, по Белгороду и Харькову…

Нет смысла обсуждать, что «режим в Кремле преступный, а война агрессивная» - это аксиома. Однако вопрос о методах ведения войны немаловажен.

На войне всегда погибают мирные люди (некомбатанты). Во время войны всегда разрушается гражданская инфраструктура. Террористические методы ведения войны отличает цель.

Если целью ударов является вооруженные силы, военная инфраструктура, люди, взявшие в руки оружие, люди отдающие приказы другим вооруженным людям - это законные мишени войны.

Если при этом гражданское население и инфраструктура задеваются минимально и случайно, то международное право признает допустимость подобного.

Если целью ударов является гражданское население и через него, через его дополнительные страдания, продуманно оказывается давление на политическое руководство - это терроризм.

Я не просто идейный противник террористических методов ведения войны, но полагаю их ошибочными из прагматических соображений победы в войне и послевоенного восстановления обеих сторон.

Террор оставляет несмываемый след в душах и на репутации, террор умножает число смертельных врагов. Из террора глобально только два выхода - в геноцид или/и на скамью подсудимых…

У террора нет оправданий..

P.S. Пишут, что это может быть путинская провокация «Рязанский сахар». Ну что тут скажешь - репутация у Путина такая, что да, может.

Это не меняет сути моего высказывания, но такое дополнительно означало бы, что Кремль тупо переиграл своих оппонентов, воспользовавшись публичным предупреждением американцев и молчанием украинской стороны после этого предупреждения.

И Юлия Латынина

Позже Латынина извинилась за этот пост.

Ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ. Белый Дом заявляет, что украинского следа нет, что он вряд ли бы сделал, если бы у него были бы сомнения на этот счет.

Это пока заявление единственного игрока, к чьим словам следует прислушиваться. А то я тут фигню ляпнула, в аффекте, и капитально не права.

Но главным виновником "патриоты", как обычно, назначили не украинцев, а англо-саксов.

Андрей Медведев

Ну и напомню, что 8 марта

США и Британия предупредили своих граждан об угрозе атак на "большие собрания" в Москве.



Посольство США в России опубликовало для своих граждан предупреждение о том, что в ближайшее время в Москве может произойти теракт.



"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов".



Иными словами, западные страны знали о готовящемся теракте. Откуда?



Сами готовили? У меня нет иной версии.

Егор Холмогоров

Стирать с лица земли в этой ситуации конечно надо не Киев, не Львов, а Лондон. Но кто ж даст.

Ни сообщения западных СМИ о том, что по данным американских спецслужб стоит ИГИЛ, ни то, что одно из отделений ИГИЛ взяло на себя ответственность, не повлияли на уверенность Z-патриотов в виновности Украины.

Борис Рожин

Вброс про причастность ИГИЛ направлен на то, чтобы отвести обвинения от Украины в русле предшествующих заявлений Госдепа США и администрации Белого Дома.



При этом также хорошо известно, что США причастны и к созданию ИГИЛ и и к управлению Украиной. Как отмечал бывший президент Афганистана Хамид Карзай, которого сами американцы и привели к власти после свержения Талибана, "США и ИГИЛ в Афганистане действуют заодно". Речь в данном случае идет о вилаяте Хорасан действующем на территории Афганистана.



В случае с Украиной и ИГИЛ, мы имеем два инструмента в руках одного и того же кукловода. И в данном случае США выгодно перекладывать ответственность на один инструмент, чтобы отвести угрозу от другого.

Андрей Медведев

Заявления от лица, якобы, ИГИЛ об ответственности за теракт в Подмосковье, это фейк.



Помимо того, что в официальных ТГ каналах ИГ нет никакой информации, никаких заявлений нет и на ресурсах афганских ячеек.



Более того, в текущий момент ИГ настолько не влиятельная структура даже на Ближнем Востоке, что любые даже официальные заявления не стоит воспринимать со стороцентной серьёзностью.



И вообще, не надо верить тому, что сейчас на коленке лепят украиские ипсошники, что в случае с заявлениями ИГ, исключить нелбзя. Ссылки, чтл якобы об этом пишет происламистское агентство АМАК, нужно тщательно проверять.



Пока это похоже на попытку создать ложный след.

Егор Холмогоров

Готовый пропагандистский коктейль для шпионов состоит из трех пунктов.



1. Теракт в Крокусе совершил ИГИЛ* (*запрещенная террористическая организация). Не смейте думать, что это не ИГИЛ. Не смейте подозревать кого-то другого, ну кроме, может быть, ФСБ.



2. России надо срочно прекращать СВО, мириться с Украиной и вместе с мировым сообществом начинать бороться против ИГИЛ.



3. Ни в коем случае нельзя вводить мобилизацию, бороться с внутренними врагами, ужесточать СВО, так как это значит поддерживать версию "фсб взрывает Россию".



Вот следите за руками: кто будет двигать эти три пункта, тот прямо шпион. Можно даже обыска не делать.

Когда ФСБ объявило о задержании подозреваемых, граждан Таджикистана, при попытке бегства в Украину, стало можно винить и мигрантов и украинцев.

Александр Пелевин

Выродки двигались в сторону Украины, разумеется. Прокси-исламистов для особо отмороженных акций там используют еще с 14-го года.

Илья Мерш

Случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Хохлы навербовали для совершения терактов гастарбайтеров (в данном конкретном случае эти свиные вы@#$%ки были по национальности таджиками), завезённых в Россию миллионами. Ждём от лоббистов миграции и бесконтрольной раздачи паспортов среднеазиатам дальнейших увещеваний о том, как на самом деле хорошо и правильно они поступают.

Александр Дюков

То что теракт готовился Киевом нет никаких сомнений, маршрут ухода террористов говорит сам за себя.



То, что исполнители оказались таджиками, тоже ничего странного - с исламистами в России давно работают и западные спецслужбы, и украинские, а у нас с исламизмом почему-то бороться перестали и открыли границу толпам мигрантов (это же не русские из Прибалтики и других антироссийских стран, тем надо пройти огонь и медные трубы для получения гражданства России).



Так что среда для вербовок богатейшая.

Олег Кашин

Самый ад, как люди ХОТЯТ, чтобы это были украинцы. В том числе те, от которых не ожидаешь

Z-патриоты обещают жестоко отомстить украинцам.

Захар Прилепин

Война пришла из Донецка и Белгорода в Москву.



Она может закончиться не просто в Киеве. Она может закончиться только во Львове, в Ужгороде и во Владимире-Волынском.



Они разрешили себе всё.



Никакая иная реакция не случившееся даже не предполагается. Только тотальная ликвидация всех управляющих структур, зачистка инициаторов и спонсоров терроризма.



Война подошла к пику, с которого киевские (паразиты и проходимцы) управленцы начали скатываться вниз. Они разглядели перспективы краха. Отвечать теперь они будут всё злее и злее. Эту их агонию надо максимально ускорить.



Во имя мира на земле.

Разногласия у "патриотов" только в том, сколько времени дать украинцам на эвакуацию.

Игорь Караулов

Трёхдневный траур будет по всей стране. 72 часа мы будем думать о своих погибших.

Задача каждого жителя Украины - за это время покинуть территорию страны во избежание ненужных жертв среди мирного населения. Срок вполне достаточный. Отсчёт пошёл.

Константин Малофеев

Страшный теракт. После прошлого страшного теракта "Норд-Ост" мы победили в Чечне. Мы готовы победить опять.

Давайте дадим мирному населению Украины 48 часов чтобы покинуть города и наконец закончим эту войну победоносным разгромом противника. С использованием всех сил и средств.

Противники Кремля в официальные заявления не верят.

Они уверены, что российская власть использует теракт для ужесточения режима и оправдания новых ударов по Украине.

Остап Кармоди

У нынешней российской системы осталось только три отличия от сталинской

- Возможность выехать

- Отсутствие смертной казни

- Наличие частной собственности

Сегодняшний теракт — отличный повод, чтобы избавиться от первых двух.

Владимир Пастухов

Надо четко различать три ракурса трагедии:



1) Что произошло?

2) На кого повесят то, что произошло?

3) Что произойдет после вне всякой связи с тем, что произошло и с тем, на кого это повесят?



По первому вопросу, как всегда, согласен с Дмитрием Колезевым - случившееся больше похоже на провал российских спецслужб, чем на провокацию российских спецслужб. Не потому, что я не верю в их способность организовать провокацию, а потому, что я не верю в их способность грамотно просчитать ее последствия, чтобы быть в достаточной степени уверенными в получении нужного эффекта. Осуществление направленного взрыва вообще и направленного социального взрыва в частности требует большого искусства. Просчитать розу ветров при организации такой провокации практически невозможно, а это значит, что и решиться на нее не так просто, как многим кажется.



По второму вопросу решение будет приниматься в конечном счете политически. Ответственный скорее будет назначен, чем найден. Я буду сильно удивлен, если это будет не Украина. Но это точно будет не Украина, если спецслужбы России на самом деле получили достаточно информации от американцев и союзников заранее, что невозможно будет как-то замылить при выдвижении версии украинского следа.



По третьему вопросу о последствиях можно твердо сказать лишь то, что событие не останется без последствий, но эти последствия не будут напрямую связаны с событием и его интерпретациями.



Теракт ляжет в общую канву происходящего в России и, в конечном счете, окажется лишь катализатором давно запущенных и идущих собственным ходом процессов. Страна еще глубже продвинется в сторону террора и гражданской войны, причем это произойдет скачкообразно.



Снятие моратория на смертную казнь, возобновление практики лишения гражданства, частичное отключение от мирового интернета, введение военного положения и ускорение мобилизации – события из зоны риска.

Блогеры пишут о том, что несмотря на обилие в Москве силовиков и видеокамер, спецслужбы оказались не готовы к теракту.

Андрей Нечаев

Пока теракт оставил много вопросов. Главный из них: как при таком количестве силовиков к Московском регионе террористы с оружием перемещались по городу, потом почти час расстреливали людей без всякой реакции правоохранителей и далее спокойно уехали. Более того, они пронесли емкости с горючим, которым было подожжено здание. Машины пожарных и спецслужб появились с большим опозданием, хотя база ОМОН расположена недалеко от Крокус-центра.

И еще. А те ли организации и люди объявлялись в России в последнее время террористами и экстремистами, если реальные террористы смогли беспрепятственно провести столь масштабный теракт на границе столицы?

И вновь глубокие соболезнования всем пострадавшим от теракта...

Иван Жданов

1. Этот теракт – очередная боль для всех нас. Самые искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких, выздоровление раненым, поддержка всем, кого затронули эти события, кто пострадал даже морально. Мы все в этом вместе.



2. Что бросается в глаза: катастрофическая некомпетентность наших спецслужб. Были предупреждения от западных спецслужб, но они остались без внимания. Где была Росгвардия, когда ее ждали на месте трагедии целый час? Почему ФСБ не выполнила свою основную функцию — защиту населения? Независимо ни от чего, Путин несет личную ответственность. Под его руководством система безопасности деградировала до такой степени. Он лично проигнорировал предупреждения о терактах и назвал это «попыткой дестабилизации».

Как террористы доехали до Брянской области на автомобиле, который разыскивали, когда повсюду камеры системы «поток»? Машины оппозиционеров находят моментально.



3. Десятилетия нам говорили, что ущемление наших прав необходимо для безопасности. Но теракты не прекращаются, а ФСБ занята всем, кроме своих прямых обязанностей. Убивают своих политических оппонентов, занимаются слежкой за гражданами и уголовными преследованиями людей против войны.



4. Вчера мы с Христо Грозевым обсудили, и нет сомнений. У Путина и ФСБ нет никаких моральных границ. Говорить об этом уверенно нельзя, мало данных. Но нельзя исключать какую-то степень их участия в целях запугивания людей после псевдовыборов. Теракт мог быть допущен сознательно с их стороны. «Рязанский сахар» нам это напоминает.



5. Но что будет точно. Путин всегда использует трагедии в своих интересах. Уже видны попытки обвинить Украину. Трагедия может стать оправданием для дальнейших репрессий или мобилизации, или военного положения. Как Путин и его окружение используют это событие для усиления своей власти, – увидим в ближайшее время. Скоро он наверняка выползет с заявлениями.



Берегите себя. Сейчас как никогда важно быть в курсе всех событий и понимать, что происходит и к чему готовиться.



Александр Роднянский

Москва - город с самой одной из самых высокой концентрацией камер наблюдения и силовиков на планете. Но когда вооруженные террористы убивают в Москве людей, спецназ едет на место террористической атаки полтора (!) часа. А приехав, привычно начинает избивать и задерживать журналистов, а не террористов, которые ушли безнаказанными.



На концерте, собравшем почти 7 тысяч человек, нет полиции (это же не похороны Навального).



А пожарные топчутся в Крокусе, не зная как подступиться к огню и спасти умирающих от удушья людей…



«В одном из туалетов Крокус Сити Холл обнаружено 28 тел погибших. Также 14 тел обнаружено на одной из эвакуационных лестниц. Люди лежали семьями. Некоторые погибли в обнимку. Многие матери были обнаружены обнимающими своих детей», - пишет Baza.



А президент России, выходивший на телеэкраны, по меньшей мере, пять раз после выборов, пока не торопится поговорить с собственным народом. С Лукашенко уже поговорил, а с россиянами - нет. Как всегда, в трудные минуты. Ничего нового.

Илья Вайцман

1. Я не верю, что "неизвестные террористы" в количестве от 10 до 20 человек (по разным сообщениям) с автоматическим оружием и полной экипировкой могли доехать до Красногорска от любой границы через десятки постов и тысячи видеокамер без зеленой улицы от ФСБ. Это еще менее вероятно, чем аналогичный теракт в "Норд-Осте". Тогда камер еще не было.

2. Я не понимаю, как за считанные минут мог загореться весь огромный концертный зал, напичканный системами автоматического пожаротушения.

3. Я не понимаю, почему спецназ прибыл на место только через примерно час после того, как в СМИ уже пошли массовые сообщения о теракте.

4. Я очень боюсь, что это провокация (неизвестной степени вложенности), чтобы обосновать, как минимум, всеобщую мобилизацию и объявление войны с военным положением, а как максимум, - чтобы замотивировать ядерный удар по Украине.

Многие в первые часы после теракта прямо или косвенно обвинили в теракте Путина.

Виктория Ивлева

Поразительно: в стране, где зачищено все, что может хоть как-то шевелиться, где даже воздух неподвижен, а в тюрьму на семь лет сажают за невинную замену ценников в гастрономе, так вот, в этой самой стране террористы с автоматами спокойно передвигаются по столице, без проблем заходят в концертный зал и убивают кучу народа.

Удивительно! Просто удивительно! Или это такие специально обученные террористы, младшие братья тех, кто в жилой дом в Рязани гексоген закладывал?

Иван Яковина

В Москве стрельба на концерте. Что-то мне подсказывает, что это очередной рязанский сахар, поскольку сегодня же Песков рассказал про "состояние войны" с Украиной, про необходимость "внутренней мобилизации" и (так совпало), что сегодня же тысячи москвичей получили электронные повестки в военкомат.

Сейчас скажут, что Украина (а кто же еще?) устроила массовое убийство в "Крокусе", поэтому – всеобщая мобилизация и тотальная война. Ну или что-то в этом стиле...

Может быть, я слишком драматизирую, но у Путина таких ситуаций было множество. Он часто использует этот приемчик.

Андрей Волна

Вооруженная борьба с путинским режимом ничего общего не имеет с проведением террористических атак.

Террористы, расстреливающие людей в концерт-холле, ничем не отличаются от террористов, расстрелявших людей в Ирпене, Буче, ничем не отличаются от подонков, сравнявших с землей Мариуполь, Авдеевку, Угледар, Бахмут….

Впрочем, практически уверен, - за этим стоят власти РФ.

Почерк знаком.

Глубокие соболезнования родным и близким пострадавших.

Гарри Каспаров

Заявление Форума свободной России по поводу теракта в «Крокус Сити Холл».

Форум свободной России выступает с резким осуждением террористического акта в Крокус сити, осуществленного вечером 22 марта. Мы осуждаем любые проявления насилия по отношению к мирному гражданскому населению. Напомним, что позиция Форума свободной России по поддержку всех форм антипутинского сопротивления, включая силовое сопротивление, изначально базировалась на принципиальном положении о недопустимости силовых атак на мирное население, что нашло свое закрепление в Таллиннской резолюции Форума. Этой позиции мы придерживаемся неизменно.

В то же время, мы хотим обратить внимание общественности на тот факт, что сегодня же в информационном пространстве российских медиа активно обсуждался вопрос возможного проведения мобилизации. Кроме того, заявления высших должностных лиц путинского режима, включая самого Путина, его военного министра Шойгу и пресс-секретаря Путина Пескова, сделанные ими в последние дни, свидетельствуют об их намерении увеличить численность вооруженных сил и интенсифицировать боевые действия в Украине. Все вместе эти факты, вкупе с сегодняшним терактом, могут быть частями единой спецоперации режима по мобилизации российского общества на войну с Украиной.

Мы помним, как путинский режим и его спецслужбы готовили почву для Второй чеченской войны. Глядя на сегодняшние кадры из Крокус сити, невозможно избавиться от ощущения исторического дежа вю. Вполне вероятно, что и этот теракт организован российскими спецслужбами. Если это так, то можно с уверенностью ожидать того, что ответственность за данный теракт будет возложена на украинцев либо на вооруженную российскую оппозицию.

Мы призываем российскую общественность, средства массовой информации и мировое сообщество не доверять чекистским манипуляциям. Главный террорист современности находится в Кремле.

Совет Форума свободной России

22 марта 2024 г.

Илья Пономарев

Официальное заявление Легиона «Свобода России».

В произошедшей трагедии сегодня в Москве мы виним террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией.

Терракт готовился. Его медийное освещение — тоже.

Подчеркнем, что Легион не воюет с мирными россиянами. «Рязанский сахар» — метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу.

Алексей Копытко

Сегодня смотрел новые цифры потерь российских войск в Украине. Подумалось: а как же всё-таки Кремль будет загонять на войну москвичей? Под каким соусом качнут новую мобилизацию, чтобы вовлечь де-факто неприкасаемые регионы?

Ну, видимо, вот так.

Нет сомнений, что кровавое побоище в «Крокусе» устроено Путиным ради подкручивания гаек.

Вопрос в том, кого назначат в «организаторы». Ряд помоек и грушных ртов уже рефлекторно обвинили во всём Украину и ГУР. Просто потому что надо же кого-то обвинить, пока нет официальной позиции.

Но ситуация такая, что организаторами могут назвать эстонцев, молдован, финскую военщину и др.

Самое интересное: о теракте с ключевым словом «концерт» предупреждали. Т.е., США знали о намерении росвластей устроить массовую казнь россиян для нового витка эскалации. Не помогло, не остановило.

Знавшие о теракте наверняка имеют представление и о планах, ради которых Путин убил своих сограждан. Интрига в том, будут ли мешать реализации этих планов.

Игорь Эйдман

Стала понятна схема. ФСБ использовала (в качестве исполнителей) исламистов, которых, как обычно, сама вырастила и вооружила, но пытается повесить теракт на Украину.



Автомобиль с террористами допустили аж до Брянской области, чтобы говорить потом, что террористы хотели уйти в Украину.



При этом террористы даже не сменили авто. Найти его при якобы беспрецедентных мерах безопасности, было не трудно. Но чекисты специально допустили террористов почти до украинской границы, чтобы там шумно принять. См. посты выше.



PS. ЦРУ, видимо, давно узнала о готовящемся теракте и предупредила ФСБ, но чекисты, естественно, не стали выходить на самих себя.

Но были и те, кто почти сразу предположил, что теракт совершили исламисты.

Андре Янпольский

Конечно Украинцы на концерт не нападали, потому что они - люди благородные, и в безоружных людей не стреляют. Кто напал? А черт его знает - страна просто купается в крови и убийствах, правит ей банда упырей, которая на международной арене дружит только с другими упырями - делегации ХАМАС оттуда не вылезают. В такой атмосфере неудивительна трагедия.

Не думаю, что это ФСБ - слишком сложная провокация с пятью стрелками - всегда есть риск, что захватят, и что допросит кто-то не из своих. ФСБ думаю взорвало бы. Я бы предположил, что исламисты

Насчет соболезнований - сочувствую родственникам погибших. Стране в целом - нет. Им и самим похер - уверен - завтра продолжат делать селфи как жрут, ходят развлекаться и по магазинам. Меньше суток назад они уничтожали баллистическими ракетами города мирной страны, которая ничего им не сделала. Им всем было наплевать.

Андрей Никулин

Практически все, с кем приходилось за последний час обсуждать происходящий ужас уверены - что виноваты украинцы и американцы.

Американцы понятно почему - ведь предупреждали. А согласно популярной у нас логике, раз кто-то предупреждает о рисках, то он эту пакость тебе и готовит. Простая мысль, что если ты злодей - зачем заранее предупреждать жертву с риском сорвать твои злодейские планы - в наших широтах, похоже, не выживает.

Украинцы тоже понятно почему виноваты - по всему.

И на простую реплику о том, что сама схема теракта с бегающими по мирному торговому центру бородатыми автоматчиками больше похожа на усредненный почерк исламских радикалов - ответом идет недоуменное молчание.

Неспособность применить к себе эту мысль.

Неспособность вспомнить, что крупнейшие в России теракты организовывали именно исламские радикалы, что расстреливали на Западе концертные залы тоже они.

Что вообще-то Россия заявляет, что борется с исламским экстремизмом на Кавказе, в Сирии, в странах африканского Сахеля, где только недавно открыли отдельный, новый фронт.

"Как-так, мы же и хамасовцев поддержали, и талибов в гости звали, и с Асадом обнимались, и с иранскими муллами, хезболлой и хуситами нежно смотрели друг на друга? Не могут "они" с нами так плохо поступать".

"А в Сирии мы с кем воюем? - С Америкой, конечно!".

"А по кому наносим бомбовые удары в Идлибе? - Не знаю, но это не важно, мы же с Асадом вместе!".

Вот только на Асаде свет клином не сошелся...

Пока ничего не понятно, не ясно еще количество жертв, не найдены и пойманы/уничтожены террористы.

Но ответы на главные вопросы, похоже, уже даны. По крайней мере люди в них уверены, искренне верят в обобщенный образ "глобального Юга" и так же искренне считают, что за счет каких-то уникальных скиллов мы приобрели там только друзей. Веселых, бородатых друзей, вместе с которыми так весело и увлекательно противостоять тем же самым американцам с украинцами. Ну и проклинать "растленный Запад".

Что же случилось на самом деле, подозреваю, мало кого интересует...

Анатолий Несмиян

Похоже, что версия об ИГИЛ, как об организаторе теракта, все-таки ближе всех к действительности. Для страны, которая стала открытыми воротами для бесконтрольного въезда в нее миллионов людей из крайне неблагополучных в социальном плане территорий, рано или поздно, но это должно было закончиться чем-то подобным.



При этом эти миллионы людей оказываются здесь а положении людей низшего сорта, что дополнительно их озлобляет, а политика государства по адаптации этих людей сводится к выполнению формального набора предписаний. Неудивительно, что среди миллионов находятся десятки, которые в итоге берут в руки оружие и начинают причинять справедливость, как она им представляется.



При этом попытка применять к ним нормы и правила нашего общества бессмысленна - государство не сделало ничего, чтобы для них эти нормы и правила стали своими. Соответственно, они так и живут в родо-племенном укладе, где своими являются только они сами, а все остальные вокруг - это враги, по отношению к которым допустимо всё. Отсюда и дикая жестокость и бесчеловечность. Которая не может быть ничем оправдана по нашим понятиям - но они-то не связаны нашими понятиями, они живут в своих.



Это проблема носит не административный и даже не политический характер. Это сложный комплекс, который в свое время англичане назвали «бременем белого человека». Если вы хотите, чтобы выходцы из периферии появлялись у вас, вы должны приложить усилия и ресурсы, чтобы приблизить на периферии условия и образ жизни к своим стандартам - и только тогда создавать систему отбора и адаптации, позволяющую людям, воспринимающим ваши стандарты, приезжать к вам. Отбор этих людей должен производиться еще на их территории, сюда они должны приезжать уже способными воспринимать наши культурные коды. В противном случае мы будем получать миллионы чужаков, в среде которых вызревают процессы, неизвестные и непонятные здесь. И которые прорываются как гнойник, жуткими терактами и прочими эксцессами.



В реальности каждую неделю мы читаем про драки и столкновения между гастарбайтерами, в том числе и со смертельными исходами, и нас они мало беспокоят - ведь это нас не касается. Да, до поры до времени. Но в какой-то момент зверье решает, что нужно решать проблему иначе, берет в руки «Сайгу» и отправляется на концерт «Пикника». И тогда это касается уже нас.



В общем, ИГИЛ и прочие террористические группировки могут существовать в благоприятной для себя среде. И когда режим в России эту среду создает, нет смысла удивленно открывать глаза: а что же случилось?



Любой кризис носит в первую очередь внутренний характер. Наш кризис - внутренний. В стране создана благоприятная среда для существования террористических группировок. Власть сама разжигает ненависть, власть осуществляет жесточайший террор в отношении живущих в нашей стране, власть сама подпитывает девиантов, способных и готовых брать в руки оружие. Нужно решать базовые проблемы, а не гасить следствия и симптомы. Но это сложно, это долго, а для убогих интеллектуально российских правителей еще и непонятно. Поэтому всё остается как есть. До следующего массового расстрела ни в чем не повинных людей. Террористов найдут (возможно), убьют или посадят. Но причина останется.

Андрей Мальгин напоминает, что Путин борется с ИГИЛ, но по-своему.

The New York Times и CBS News утверждают, что официальные лица США подтвердили им, что в марте Соединенные Штаты собрали разведданные о том, что боевики Исламского государства-Хорасан, известного как ИГИЛ-К, планируют теракт в Москве.

Один из американских чиновников сообщил журналистам, что США предоставили России разведданные о потенциальном нападении и предупреждали российские власти как публично (7 марта), так и в частном порядке. Посольство США предупредило своих граждан: "Экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты".

И вот на коллегии ФСБ 19 марта Путин заявил: "Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Всё это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество".

Значит ли это, что Путин не борется с ИГИЛ? Нет, конечно. Надеюсь, вы не забыли, что именно в рамках борьбы с ИГИЛ он уже год держит в тюрьме Женю Беркович и Светлану Петрийчук.

Кто бы ни стоял за терактом на самом деле, в первую очередь виновата война, пишет Ася Казанцева

В Москве теракт в Крокус Сити Холле, на концерте Пикника, и судя по всему, очень большой.

Мы не знаем и можем никогда не узнать, кто его организовал и зачем. Но он точно связан с войной.

Теракты нужны, в глазах их организаторов, для того, чтобы произвести впечатление на наблюдателей. Чтобы их напугать, отсюда и название. А когда два года идет война, произвести впечатление на наблюдателей уже непросто. Теракт для этого должен быть большим.

Мозг реагирует не на модуль, а на градиент. Мозг адаптируется к любой базовой линии и откликается только на то, что от нее серьезно отклоняется. Он так работает, он так устроен.

Cells that fire together wire together — клетки, которые активируются вместе, связываются вместе. Этот принцип лежит в основе экспозиционной терапии: человеку, который боится пауков, показывают их в безопасных условиях до тех пор, пока он не проассоциирует их с безопасными условиями, не перестанет на них реагировать эмоционально.

Мы читаем о смертях мирных жителей в Одессе и в Днепре и в Харькове и в приграничных областях России третий год. Мы читаем о них, пока укладываем ребенка, готовим еду, ходим на прогулку, сидим в туалете. Мы не можем реагировать на них так же остро, как это было весной 22 года. Кто может, тот давно сошел с ума.

Главное, что делает война — она девальвирует смерть. И именно поэтому ей нужно все больше и больше смертей, и все более и более страшных.

Я не верю, конечно, что за Путина и его курс проголосовали 88% граждан России. Но верю, к сожалению, что действительно больше половины от участвовавших. А это значит, что война будет продолжаться. И теракты — я очень надеюсь оказаться неправа — будут продолжаться тоже.

Соболезнования всем близким погибших.