Теракт в "Крокус Сити Холле". Десятки погибших

Стрельба и пожар в выставочном центре "Крокус Сити Холл". Следком России утверждает, что 93 человека погибли в результате стрельбы в "Крокусе". Владимир Путин молчит. Теракт в "Крокусе" стал одним из крупнейших за последние 20 лет. Что произошло 22 марта на пятничном концерте группы "Пикник", в прямом эфире в 13:00 по Москве обсуждаем с главным редактором "Новой газеты Европа" Кириллом Мартыновым, украинским политологом Владимиром Фесенко и востоковедом Русланом Сулеймановым. Также в программе "Лицом к событию" жительница Подмосковья, которая стала очевидицей трагедии, и бывший сотрудник ФСБ Геннадий Гудков. Ведущие - Иван Воронин и Артём Радыгин.