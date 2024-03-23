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Лицом к событию

Теракт в "Крокус Сити Холле". Десятки погибших

"Крокус Сити Холл"
"Крокус Сити Холл"

"В зал ворвались... И начали из автоматов стрелять по людям": нападение на "Крокус Сити Холл"

Стрельба и пожар в выставочном центре "Крокус Сити Холл". Следком России утверждает, что 93 человека погибли в результате стрельбы в "Крокусе". Владимир Путин молчит. Теракт в "Крокусе" стал одним из крупнейших за последние 20 лет. Что произошло 22 марта на пятничном концерте группы "Пикник", в прямом эфире в 13:00 по Москве обсуждаем с главным редактором "Новой газеты Европа" Кириллом Мартыновым, украинским политологом Владимиром Фесенко и востоковедом Русланом Сулеймановым. Также в программе "Лицом к событию" жительница Подмосковья, которая стала очевидицей трагедии, и бывший сотрудник ФСБ Геннадий Гудков. Ведущие - Иван Воронин и Артём Радыгин.

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