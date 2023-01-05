Кровавый январь. Мерхат Шарипжанов – о новой старой стране

Прошел год со времени событий, кардинально ослабивших, в общем-то, неограниченную и уже казавшуюся многим непоколебимую власть первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его клана. Вот уже год граждане страны ждут от правительства и президента Касым-Жомарта Токаева ответа на вопрос: каким образом вспыхнувшие в связи с резким подорожанием природного газа протесты переросли в массовые беспорядки по всему Казахстану, достигли апогея в глаавном финансовом и культурном центре Казахстана, Алматы, и были жестоко подавлены с применением огнестрельного оружия и при помощи введенных в страну войск России и других стран – членов Организации договора о коллективной безопасности?

Согласно только официальным данным, 232 человека, среди которых 19 сотрудников силовых структур, были убиты, сотни ранены, по крайней мере шестеро замучены до смерти в полиции и следственных изоляторах.



Многие граждане, вышедшие тогда на площади, открыто выражали надежды на перемены после тридцатилетнего правления Назарбаева, который номинально ушел от дел в марте 2019 года, передав власть своему ближайшему соратнику Токаеву, но продолжая при этом фактически руководить страной. Токаев, подмявший под себя Назарбаева в январе прошлого года, все эти месяцы был занят решением двух основных задач: концентрацией власти в своих руках путём дальнейшего ослабления все ещё имеющего вес клана Назарбаева и "затиранием" последствий событий, которые теперь в Казахстане называют "кровавым январем".



С этими задачами Токаев и его команда, в основном состоящая из вчерашних, как и он сам, нукеров Нурсултана Первого, справляется не слишком успешно. Отстранение близких родственников бывшего шефа от прибыльных должностей и бизнес-проектов и даже возбуждение уголовных дел против некоторых из них можно назвать полумерами. Да, имя Назарбаева вычеркнули из Конституции, его пожизненный статус лидера нации (Eлбасы) аннулирован, и День первого президента Казахстана не является больше государственным праздником. Токаев, который своим первым указом после получения номинальной власти из рук Назарбаева в марте 2019 года переименовал столицу страны Астану в Нур-Султан в честь тогдашнего патрона, вернул городу прежнее название. С самых высоких трибун Токаев не раз заявлял: прежняя власть неправомерно обогатилась за счёт игнорирования нужд простых людей. Однако Назарбаев и его ближайшие родственники (за исключением одного только племянника, Кайрата Сатыбалды, приговорённого к шести годам тюремного заключения по коррупционным статьям) в общем и целом не находятся под существенными рестрикциями, а сам Назарбаев нет-нет да и появляется на публике, напоминая о том, что именно он закладывал фундамент независимости Казахстана.

Всё это даёт основания полагать: торг между Назарбаевым и Токаевым продолжается до сих пор. Похоже, торг этот касается экономических интересов назарбаевского клана, его физической и финансовой безопасности. Вероятно, Токаев не может полностью "расправиться" с бывшим боссом, поскольку тот, как говаривал герой Исаака Бабеля, "имеет сказать лишнюю пару слов" и, утопая, потащит с собой на дно и самого президента, и многих членов его команды. Все они, многие годы обслуживая назарбаевский режим, срослись с ним, и грязь, оставшаяся на них от этой связи, не даёт Токаеву свободы действий.

Со второй же задачей, с осмыслением причин жестокого разгона демонстрантов, в ряды которых определенно были внедрены провокаторы, превратившие мирные протесты в массовые беспорядки, дело обстоит ещё сложнее. Контролируемые правительством журналисты вот уже год пытаются как-то доказать, что Токаев совершил "необходимый мужественный поступок", пригласив в страну войска ОДКБ для подавления мятежа. Токаев тогда заявлял о "20 тысячах иностранных террористов", захвативших аэропорт Алматы и другие объекты, и отдал силовым подразделениям приказ "стрелять на поражение без предупреждения".

Поскольку террористов, разжигавших беспорядки, так и не нашли, то основной тезис правительственных СМИ выглядит не слишком логично: двадцати тысяч злодеев не было, но Токаев принял единственно правильное решение. Нелепость этой ситуации дополняется отсутствием внятных результатов следствия, которое не ответило на вопрос о том, кто убивал безоружных демонстрантов и пытал задержанных. Кроме того, нет ответов и на вопросы, связанные с арестами тысяч участников уличных протестов и людей, которые не имели никакого отношения к происходившему. Правозащитники утверждают: права сотен граждан, осужденных в связи с январскими протестами, были нарушены, и требуют либо их освобождения, либо пересмотра их дел.

Чтобы снять напряжения в данной ситуации, Токаев предпринял шаги, вызвавшие новые вопросы. Среди них – объявленная осенью прошлого года массовая амнистия, под которую подпали большинство из тех, кто принимал участие в уличных событиях на обеих сторонах, в том числе и те, кто разгонял демонстрантов. Mногие в Казахстане восприняли амнистию с осуждением, заявляя, что невиновные в ней не нуждаются, а силовики, стрелявшие в безоружных и пытавшие задержанных, ее не заслуживают.

Президент прекрасно понимает, что казахи почитают своих мёртвых и будут требовать құн, плату за невинно убиенных

Несколько недель назад в посольстве Казахстана в Москве российский писатель и журналист Леонид Млечин представил свою книгу "Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков", которая, вероятнее всего, написана по прямому или косвеному заказу токаевских имиджмейкеров. Токаев в этой книге описан как человек, отказавшийся от 25 миллионов долларов и самолёта, на борту которого он смог бы покинуть Казахстан во время беспорядков. Книга Млечина пока не доступна в Казахстанe, но многие отрывки из неё появились в информационном пространстве благодаря правительственным СМИ. Автор также утверждает, что Назарбаев пытался вернуться на пост президента, а его вернейший сподвижник Карим Масимов, в момент январских событий занимавший пост председателя Комитета национальной безопасности, планировал стать премьер-министром страны. Масимов с несколькими заместителями сейчас находится под арестом по обвинению в государственной измене. На них, скорее всего, и повесят всех собак. Многие журналисты в Астане и Алматы недоумевают, почему казахстанские чиновники отказываются говорить о "кровавом январе" с ними, но охотно беседуют о трагедии с иностранным автором?



23 декабря Токаев открыл в Алматы мемориал памяти жертв январских событий, в присутствии ограниченного количества чиновников и корреспондентов правительственных телеканалов и газет. Открытие памятника (чёрные и белые мраморные плиты с изречениями казахских мыслителей, поэтов и писателей о единстве народа и всепрощении) прошло без предварительного объявления и вызвало в стране замешательство: мемориал открывает человек, публично отдавший приказ "стрелять на поражение без предупреждения". По всей вероятности, власти понимали, что такая церемония будет оценена гражданами как проявление лицемерия, именно поэтому и провели траурное мероприятие "без посторонних", как бы между прочим, без излишней помпезности.



В своём новогоднем поздравлении сограждан на русском языке Токаев снова невнятно назвал январские события "трагическим вызовом" и "испытанием на прочность", а на казахском языке сделал акцент на степную традицию всепрощения ради сохранения единства. Президент, я уверен, прекрасно понимает, что казахи почитают своих мёртвых и независимо от срока давности будут требовать құн, плату за невинно убиенных.



Мерхат Шарипжанов – обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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