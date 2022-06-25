80% крупных политических телеграм-каналов поддерживают войну

Из 30 популярных телеграм-каналов о политике 24 одобряют российское вторжение в Украину. Лидер среди них – личный телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова. После вторжения России в Украину его аудитория выросла в 42 раза. О российском сегменте мессенджера Telegram после начала войны рассказывает издание The Bell.

Среди телеграм-каналов, вошедших в Топ-30 по количеству подписчиков и поддерживающих войну в Украине, менее половины ведутся от лица конкретного человека, а не анонимно. В их числе – каналы телеведущего Владимира Соловьёва, председателя Госдумы Вячеслава Володина, представителя МИД России Марии Захаровой.

Самым популярным политическим телеграм-каналом после российского вторжения в Украину стал личный канал главы Чечни Рамзана Кадырова. Сейчас у него более 2,5 миллиона подписчиков, с конца февраля их количество увеличилось в 42 раза. В телеграм-канале Кадырова ежедневно рассказывается о военных действиях в Украине, его посты активно цитируются, в основном небольшими телеграм-каналами.

Канал Kadyrov_95 находится на четвёртом месте во всём российском сегменте телеграма. Его опережают лишь нейтральные FUCK и Топор Live и провоенный "СМИ Россия Украина".

В Топ-30 политических телеграм-каналов попали шесть, открыто высказывающихся против российского вторжения в Украину. Среди них – Сталингулаг (6-е место и в 4,5 раза меньше подписчиков, чем у Kadyrov_95), а также личные каналы политолога Екатерины Шульман и политика Алексея Навального.

С начала войны аудитория телеграма выросла в два раза. По подсчётам Mediascope, ежедневно в мессенджер заходят более 40 миллионов человек. По мнению экспертов, опрошенных The Bell, резкий рост популярности телеграма вызвали блокировки иностранных соцсетей и высокий интерес к теме войны. Уже на следующий день после российского вторжения в Украину в телеграме появилось минимум 35 новых каналов в поддержку войны. Через сто дней их количество превысило 500.