КС отклонил жалобу на запрет спрашивать заключённых о пытках

Конституционный суд отклонил жалобы членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Санкт-Петербурга на вмешательство сотрудников ФСИН в беседы с заключёнными.

В октябре 2021 года Евгений Еникеев, Яна Теплицкая и Роман Ширшов потребовали признать, что нормы законов "О страже" и "Об общественном контроле", которые позволяют сотрудником СИЗО прерывать разговоры правозащитников и осужденных, если они "не имеют отношения к условиям содержания", противоречат Конституции.

В основе первой жалобы лежит случай из 2019 года. Члены ОНК Москвы посещали СИЗО "Лефортово". Когда Фахраджон Нозимов, обвиняемый по делу о попытке устроить крушение "Сапсана", начал рассказывать про избиения в изоляторе, разговор был прерван.

Поводом для второй жалобы стал аналогичный случай в петербургском СИЗО "Кресты". Обвиняемый по делу о теракте в метро Аброр Азимов пожаловался правозащитникам на похищение и пытки до формального задержания, после чего сотрудники СИЗО не дали продолжить разговор.

Конституционный суд считает, что члены ОНК "субъективно" и "абстрактно" трактуют законы, а запрет разговаривать с заключёнными о пытках за пределами СИЗО не нарушает права правозащитников.

Юрист Григорий Вайпан, сопровождавший обращение, заявил, что решение КС коснется более 100 тысяч осужденных: "Заключённым будет некому рассказать о пытках и насилии. И это будет на совести судей КС". Вайпан намерен обращаться в Госдуму, Совет Федерации и региональные заксобрания с просьбой повторить обращение правозащитников в КС.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников считает, что Григорий Вайпан "сильно преувеличивает проблему". "В моей практике не было ни разу, чтобы мне запретили говорить с человеком в СИЗО о том, как происходило задержание полицией, спрашивать, есть ли жалобы на состояние здоровья", – говорит Мельников в интервью "Коммерсанту".

Поправки в законы "О страже" и "Об общественном контроле", позволяющие сотрудникам СИЗО прерывать беседу заключённых с членами ОНК, были приняты в 2018 году. Правозащитники считают, что эта мера приводит к замалчиванию пыток.