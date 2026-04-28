Kто готовит "тихий переворот"?

Телеведущий Владимир Соловьев всё-таки извинился перед блогером Викторией Боней: "Во-первых, вы замечательно выглядите. Во-вторых, да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален, и конечно, какая бы ни была мотивация за тем, о чем и почему я так говорил, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире".

Конфликт между Викторией Боней и пропагандистом Владимиром Соловьевым начался после того, как 14 апреля Боня записала обращение к Владимиру Путину. В нем она перечислила проблемы россиян, которые, по ее мнению, скрывают от Путина. Источник "Медузы" утверждал позднее, что от политического блока администрации президента поступила "настоятельная просьба" "не развивать тему обращения Бони".

Практически параллельно с дебатами Бони и Соловьёва у Ксении Собчак вышло интервью с Ильёй Ремесло. Блогер и юрист, известный в прошлом как доносчик на Алексея Навального, рассказал, что хочет стать "инструментом влияния на власть" для предпринимателей и промышленников. Ремесло даже назвал себя потенциальным руководителем оппозиционного движения России. По его словам, бороться нужно не только с самим Путиным, но и с "путинизмом" как системой управления. Он также выразил мнение, что в стране возможен тихий дворцовый переворот, который может возглавить премьер-министр Михаил Мишустин.

Сам Ремесло, до этого абсолютно лояльный властям, в начале 2026 года неожиданно выступил с резкой публичной критикой Владимира Путина. После этого Ремесло был помещен в психиатрическую клинику, из которой вышел только на днях.

Что стоит за выступлениями Бони и Ремесло? Можно ли считать происходящее вокруг них сложной игрой с общественным мнением со стороны Кремля? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политиком Марком Фейгиным.