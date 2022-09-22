Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села

Губернатор Курской области Роман Старовойт в четверг сообщил о миномётном обстреле приграничного села Елизаветовка.

В своём телеграм-канале Старовойт написал, что по селу в Глушковском районе было выпущено семь мин, а с российской стороны был открыт ответный огонь. Обошлось без жертв и значительных разрушений, отметил губернатор.

Реакция украинской стороны на эти сведения не приводится.

Это далеко не первое сообщение курских властей, а также руководства Белгородской области об обстрелах населённых пунктов, находящихся вблизи границы с Украиной, с начала российского вторжения в эту страну в конце февраля. Непосредственно Елизаветовка ранее уже попадала под обстрелы - в конце августа там пострадали шесть частных домовладений, а также животноводческий комплекс, отмечает РБК.

Президент России Владимир Путин в среду, объявляя частичную мобилизацию, назвал среди причин то, что страна противостоит сейчас коллективному Западу, который стремится расколоть Россию на части. В этой связи он упомянул "наносимые с использованием западного оружия" удары по приграничным населённым пунктам Белгородской и Курской областей.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в агрессии в отношении Украины, называя российские вторжение на территорию соседнего государства ничем не спровоцированным и нарушающим международные принципы суверенитета и территориальной целостности. США, Канада, Великобритания, ЕС ввели против Москвы несколько пакетов жёстких санкций, затронувших финансовый и энергетический секторы, а также высшее руководство страны.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: