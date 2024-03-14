Курский губернатор заявил о новых попытках ДРГ зайти в регион

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своём телеграм-канале, что "украинские диверсионно-разведывательные группы" (ДРГ) не оставляют попыток войти на территорию региона в районе поселка Теткино.

Одновременно Старовойт подчеркнул, что пограничники ФСБ и российские военные "не позволили и не позволят им (ДРГ) это сделать".

В Росгвардии в четверг заявили, что подразделения ведомства участвуют в боестолкновении с диверсантами, пытающимися совершить прорыв в Курской области, у посёлка Теткино, передаёт "Интерфакс".

Ранее 14 марта российские провоенные блогеры и провластные паблики сообщали о попытках "диверсантов" прорвать границу Белгородской области, отмечает Русская служба Би-би-си.

О попытке проникнуть на территорию Белгородской области писали "военкор" Александр Коц и телеграм-канал Mash. В районе села Сподарюшино, по их сведениям, идёт бой, обратила внимание "Медуза".

О бое в районе Сподарюшино, в ходе которого российские военные и пограничники "уничтожают живую силу и технику", сообщил, среди прочих, проект WarGonzo "военкора" Семена Пегова.

Власти Белгородской области и Минобороны России сообщения о боях не комментировали. В связи с обстрелами в Белгородской области утром в четверг воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявил, что в обстрелянной в Белгороде машине погиб военный - Дмитрий Голышкин. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил ранее о гибели одного жителя города, в машину которого "был прилёт".