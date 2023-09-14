Латвия продлила на два года срок сдачи языкового экзамена для россиян

Сейм Латвии на два года продлил срок сдачи экзамена на знание государственного языка для россиян, которым грозило лишение вида на жительство. Соответствующие поправки внесены в иммиграционный закон.

Речь идёт о жителях страны, принявших гражданство России после мая 2003 года, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии.

Ранее предполагалось, что проживающие в Латвии россияне, относящиеся к такой категории, с сентября лишатся вида на жительство, если не сдадут экзамен на знание латышского языка на определенном уровне (не ниже A2).

Поправки, принятые сеймом 14 сентября, разрешают выдавать двухлетние временные виды на жительство тем, кто записался на экзамен, но не сдал его. ВНЖ также получат те, кто не сдавал экзамен по уважительным причинам, например, из-за болезни.

Россияне, которые не сдали экзамен или не собираются его сдавать и намерены покинуть страну, смогут находиться в Латвии до вступления в силу окончательного решения об аннулировании вида на жительство.

В ходе обсуждения поправок к Иммиграционному закону предлагалось снизить возраст освобождения от экзамена до 65 лет, но инициатива не нашла поддержки.

Среди из причин, по которым после 2003 года граждане и неграждане Латвии получали гражданство России, назывались российские пенсии и пособия, которые некоторое время были больше латвийских, а также возможность ездить в Россию без виз или работать там, не получая дополнительных разрешений.

В Латвии проживает более 25 тысяч граждан России с особым статусом. Прежде чем получить российский паспорт, они были латвийскими гражданами или (в подавляющем большинстве) так называемыми негражданами.

По оценкам издания Delfi на начало сентября до экзамена дошли около 11 тысяч человек. Больше половины из них сдать тесты не смогли.

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