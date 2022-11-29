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Латвийский министр призвал разрешить Украине атаковать цели внутри России

Ракет

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал разрешить Киеву атаковать цели в глубине российской территории. Страны НАТО пока воздерживаются от поставок вооружений достаточного радиуса действия, Украина наносит удары только по приграничным районам России и по целям в аннексированных регионах.

"Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных пусковых установок или аэродромов", – заявил Ринкевич в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте 29 ноября. По его словам, члены союза не должны бояться эскалации конфликта. Министра цитирует агентство Bloomberg.

Страны НАТО, в числе прочих вооружений, поставляют Украине артиллерийские установки и умные снаряды для них, ракетные системы залпового огня и противокорабельные ракеты. Их дальность действия обычно не превышает 100-120 километров. Однако они воздерживались от поставок тактических ракет и ракетных комплексов с радиусом действия до 300 километров, а также от поставок штурмовой и истребительной авиации.

Мировые СМИ со ссылкой на источники предполагали, что Вашингтон опасается дальнейшей эскалации войны России и Украины. По словам Ринкевича, несколько других государств-членов НАТО также считают, что Украина не должна иметь ограничений на выбор целей.

  • В конце ноября агентство Reuters сообщало, что Пентагон рассматривает возможность передачи Украине новых высокоточных ракет GLSDB с дальностью стрельбы до 150 километров. Украина запрашивает у Вашингтона ракеты MGM-140 ATACMS для комплексов HIMARS с дальностью 300 километров.
  • В начале войны Украина использовала против России тактические советские ракетные установки "Точка-У" с радиусом поражения до 120 километров. В последние месяцы сообщений об их применении нет, что может говорить как об исчерпании запаса ракет, так и об уничтожении пусковых установок.

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