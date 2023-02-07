Лавров получил степень командора Национального ордена Мали

Главу МИД России Сергея Лаврова во время визита в Мали удостоили степени командора Национального ордена. Эта государственная награда вручается за выдающиеся заслуги в деятельности на благо страны. Всего существует пять степеней Национального ордена Мали. Степень командора — третья.

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп на церемонии награждения отметил, что ранее Лавров от имени России принял политические решения, которые позволили Бамако укрепить оборону и безопасность.

Подробности сотрудничества России и Мали в сообщениях СМИ о встрече министров не приводятся, но известно, что в 2021 году власти африканской страны наняли "ЧВК Вагнера", обосновав это тем, что бойцы этой организации будут бороться с террористическими группировками, связанными "Аль-Каидой" и "Исламским государством".

В августе 2020 года в Мали произошёл военный переворот, президент страны был арестован, парламент и правительство – распущены. Захватившая власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.

В декабре 2021 года Франция, Германия и ещё более десяти европейских стран и Канада осудили размещение российских наёмников в Мали. В совместном заявлении говорилось, что присутствие "ЧВК Вагнера" способно лишь ещё больше ухудшить обстановку в Западной Африке и привести к усугублению ситуации с правами человека.

В апреле 2022 года российских военных инструкторов в Мали заподозрили в участии в массовых убийствах жителей территорий, на которых проходила операция правительственных сил. В конце января 2023 года эксперты ООН призвали провести независимое расследование возможных военных преступлений, в которых могли быть задействованы российские наёмники.

"ЧВК Вагнера", основанная близким к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, активно участвует в войне с Украиной. До начала вторжения на территорию соседней страны Москва связи с "ЧВК Вагнера" отвергала.

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