Cудья требует обнародовать материалы аутопсии Лесина

Судья округа Колумбия предписал городским властям Вашингтона обнародовать результаты аутопсии и другие документы по делу о смерти бывшего министра Михаила Лесина. В ноябре 2015 года тело Лесина было обнаружено в номере вашингтонской гостиницы. Это решение последовало в ответ на иск Радио Свобода к властям столицы Соединенных Штатах в рамках американского Закона о свободе доступа к информации. Об этом сообщает корреспендент РС/РСЕ в Вашингтоне Майк Экель.

Суд в Вашингтоне поддержал запрос "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" к паталогоанатомическому бюро американской столицы обнародовать результаты аутопсии и другие документы, относящиеся к делу бывшего министра печати России Михаила Лесина, сообщает корреспондент РС/РСЕ в Вашингтоне Майк Экель. В ноябре 2015 года труп Лесина был обнаружен в номере вашингтонской гостиницы.

Согласно официальной версии, смерть наступила от удара тупыми предметами, что могло быть результатом падения. Но, по мнению некоторых комментаторов, это не исключает версии убийства. Есть основания предполагать, что он хотел поделиться важной информацией с министерством юстиции США.

Как пишет корреспондент РС/РСЕ Майк Экель, паталогоанатомическое бюро должно до 20-го февраля предать гласности различные документы, включая токсикологические отчеты и электронную переписку. Предполагается, что часть сведений, носящих конфиденциальный характер, например, имена фигурантов дела, могут быть вымараны.

Судья отклонил доводы городских властей, будто сохранение в тайне деталей частной жизни родных Лесина важнее общественного интереса к обстоятельствам его кончины. Судья также не принял аргумента, что рассекречивание документов может выставить в невыгодном свете столичную полицию и даже агентов ФБР, проводивших исходное расследование.

Не ясно, будут ли власти обжаловать решение суда.

В первоначальном отчете причина смерти не была названа. Но в окончательной версии, распространенной в октябре 2016 года столичной прокуратурой и полицией, говорится, что “смерть наступила в результате тяжелых травм шеи, туловища и нижних конечностей, но при этом носила случайный характер, так как травмы были вызваны падением". Сопутствующим фактором служило острое алкогольное отравление.

Экель приводит мнение очевидца, который считает маловероятным, что Лесин в момент смерти был один в своем гостиничном номере. На фотографиях, сделанных полицией, видно большое количество бутылок из-под спиртного, пачки долларовых банкнот и груды смятой одежды. До переезда в дешевую гостиницу, где был найден его труп, Лесин жил в дорогом отеле, что больше соответствовало его пристрастию к роскоши. Однажды он появился там в состоянии сильного опьянения, в ответ на что администрация отеля почему-то вызвала не полицию, а работников Секретной службы США, которая занимается охраной президента и обеспечением безопасности финансовой системы страны. Один из которых посоветовал администрации держать у его номера дежурного, чтобы тот его никуда не выпускал.

Лесин владел особняками в дорогом районе Лос-Анджелеса Беверли Хиллс, а также яхтой, оценивавшейся в 40 миллионов долларов. В начале нулевых он играл видную роль в переводе федеральных телеканалов под контроль Кремля, включая НТВ; он также был основателем пропагандистского телеканала Russia Today. Большие деньги Лесин заработал на своей компании «Видео Интернешнл», которая была крупным игроком на рекламном рынке на бывшем советском пространстве и в Восточной Европе.