16-летний подросток арестован по делу о поджоге самолёта в Челябинске

В Челябинске арестован 16-летний житель Дагестана. Его обвиняют в попытке поджога военного самолёта на аэродроме Шагол. ФСБ также утверждает, что подросток причастен к серии поджогов в ноябре и декабре 2023 года на железной дороге в Дагестане. Суд отправил его в СИЗО на два месяца по обвинению в покушении на диверсию на объекте Минобороны.

Тактический бомбардировщик Су-34 на военном аэродроме Шагол под Челябинском был подожжён в ночь на 4 января. Главное управление разведки Украины утверждало, что самолёт сгорел.

По сведениям российских источников, Су-34 успели потушить, объём нанесённого самолёту ущерба не уточняется. Украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР заявляли, что речь шла о спецоперации украинской военной разведки.

Подросток, чьё имя не называется, был задержан 5 января. Суд по избранию ему меры пресечения проходил в закрытом режиме. Выходцу из Дагестана грозит от 12 до 20 лет колонии.

ФСБ утверждает, что арестованный действовал по заданию украинских спецслужб, и что в его мобильном телефоне найдена переписка с "украинскими кураторами".

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