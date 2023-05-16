81-летняя Стюарт стала самой пожилой моделью в купальнике для журнала

81-летняя телеведущая и кулинар Марта Стюарт стала самой пожилой моделью, снявшейся в купальнике для ежегодного выпуска Sports Illustrated.

Стюарт выбрали одной из четырёх моделей для обложки журнала 2023 года – наряду с актрисой Меган Фокс, моделью Брукс Надер и трансгендерной певицей Ким Петрас. Цель номера – прославить сильных женщин, которые "живут в мире, где они не чувствуют ни внутренних, ни внешних ограничений".

"Моим девизом всегда было: "Когда ты меняешься – ты меняешься", поэтому я подумала, почему бы не быть готовой к этой возможности всей жизни? Надеюсь, обложка вдохновит вас бросить себе вызов и попробовать что-то новое, независимо от этапа жизни, на котором вы находитесь", – сказала Стюарт.

Стюарт получила известность в 1980-х годах, когда крупный американский издатель, впечатлившись её талантом шеф-повара, предложил ей написать кулинарную книгу. После этого Стюарт выпустила ещё множество книг аналогичной тематики, стала издавать журнал о стиле жизни и вести собственную программу на телевидении, а также разработала свои линии одежды, кулинарных изделий и товаров для дома.

Предыдущей самой пожилой моделью в купальнике для выпуска Sports Illustrated была мать Илона Маска – модель Майя Маск, которая снялась для обложки в возрасте 74 лет.