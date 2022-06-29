Спикером французского парламента впервые избрана женщина

Нижняя палата французского парламента – Национальная ассамблея – избрала своим председателем Яэль Браун-Пиве. Она стала первой женщиной на посту спикера ассамблеи в истории современной Франции.

Во вторник Браун-Пиве, 51-летняя участница президентской коалиции "Вместе", получила большинство голосов на тайном голосовании ассамблеи. Свою победу она назвала открытием нового раздела истории – "главы из большой книги о равенстве между женщинами и мужчинами".

Браун-Пиве была переизбрана в Национальную ассамблею в июне 2022 года от центристской коалиции президента Франции Эммануэля Макрона. До присоединения к партии Макрона в 2016 году Яэль Браун-Пиве поддерживала социалистов. В 2017 году Браун-Пиве впервые была избрана в Национальную ассамблею Франции, где возглавила комитет по законам. В 2018 году Браун-Пиве уже выдвигалась на должность председателя нижней палаты, но сняла свою кандидатуру.