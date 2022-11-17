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Нэнси Пелоси покинет пост лидера демократов в Палате представителей

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, первая женщина на этом посту, заявила в четверг, что не останется лидером демократов в палате. Об этом сообщает Голос Америки.

Заявление Пелоси прозвучало на следующий день после того, как подсчёт голосов на промежуточных выборах в Конгресс показал, что республиканцы получили большинство в палате.

82-летняя Пелоси два раза занимала пост спикера. Политик 35 лет заседает в парламенте, и считается одним из лидеров Демократической партии. Она заявила, что собирается остаться в Конгрессе, чтобы помогать своему преемнику.

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