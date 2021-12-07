Власти Екатеринбурга не согласовали акцию противников QR-кодов 

Министерство общественной безопасности Свердловской области отказалось согласовать пикет противников QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь. Об этом сообщает телеграм-канал "Вечерние ведомости".

Заявку на проведение акции 11 декабря в центре Екатеринбурга подавали представители движения "Родительский надзор", которые уже проводили согласованные митинги 13 и 28 ноября. Причиной отказа в этот раз стала сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе. Однако, по данным оперштаба, при согласовании первых двух акций заболеваемость была выше, чем сейчас.

29 ноября представители движения обратились в Генпрокуратуру, собрав более 10 тысяч подписей против введения системы QR-кодов. Против вакцинации они, при этом, ничего не имеют.

Законопроект о введении системы кодов на транспорте и в общественных местах должен быть рассмотрен в Госдуме 16 декабря. Изначально его собирались принять в срочном порядке, но позднее документы направили для отзывов в регионы, в Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации. Пока все регионы одобрили инициативу властей, в некоторых регионах уже ввели QR-коды на транспорте.

Многие жители России не согласились с инициативой властей, в ряде городов начались протесты. Как сообщала "Медуза" (включена в реестр СМИ-иноагентов), рассмотрение законопроектов отложили на месяц из-за разногласий в правительстве. По данным издания, на фоне протестов из законопроекта собираются убрать название "QR-код" и заменить его на более позитивное определение, например "паспорт здоровья".

После начала обсуждений законопроектов Минобороны предложило освободить военнослужащих от QR-кодов. Для них хотят оставить только сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Предложение поступило в связи с тем, что многие ведомственные клиники не подключены к ЕМИАС.