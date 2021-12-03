"Левада": треть россиян знакома с деятельностью "Мемориала"

Треть россиян знакома с деятельностью "Мемориала"*, среди них более половины относятся к организации положительно, следует из опроса "Левада-центра"**.

Лучше всего о деятельности "Мемориала" осведомлены респонденты старше 55 лет (41%). Хуже всего – респонденты в категории 18–24 года (16%). Среди тех, кто знает о работе "Мемориала", больше половины, 58%, высказываются о нем положительно. 46% опрошенных из этой группы считают дело против "Мемориала" политическим процессом, направленным на подавление деятельности независимых от власти общественных организаций.

11 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура России подала иск в Верховный суд о ликвидации правозащитной организации "Международный Мемориал", обвинив её в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах". А прокуратура Москвы подала иск в Мосгорсуд с требованием ликвидировать внесённый российскими властями в реестр "иностранных агентов" правозащитный центр "Мемориал".

17 ноября Совет Европы призвал российские власти прекратить ликвидацию "Мемориала" и в первоочередном порядке отменить закон об "иностранных агентах".

* "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" внесены Минюстом в реестр "иностранных агентов".

** "Левада-центр" внесен Минюстом в реестр "иностранных агентов".